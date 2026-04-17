潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》

「第44届香港电影金像奖」将于周日（4月19日）假尖沙咀香港文化中心大剧院举行颁奖典礼。由香港电影金像奖协会出版的《第44届香港电影金像奖纪念特刊》近日推出，当中的「永垂怀念．已故影人」栏目，惊见前TVB小生潘宏彬的名字与图片，并列明其逝世年份为2026年，终年63岁。

潘宏彬80年代当红小生

潘宏彬为无线电视第10期艺员训练班学员，同届同学包括刘德华、梁家辉、戴志伟及徐锦江等，是80年代受瞩目的小生。他于1984年凭剧集《新扎师兄》中「陈厚德」一角走红，并参演过《猎鹰》、《鹿鼎记》及《神雕侠侣》等多部TVB经典剧集。除了电视圈，亦染指影坛，曾演出电影《靓妹仔》及《彩云曲》。1988年他转往台湾发展，拍摄《射雕英雄传》饰演杨康，成功开拓海外市场。

转行地产代理切断与圈中人联络

潘宏彬与同期同学刘德华因拍剧结缘，两人交情深厚，早年更形影不离而传过绯闻，及后关系渐远。1998年他决定离开演艺界，切断与圈中人的联络，转行从事地产代理。直至2014年曾复出客串电影《微交少女》，但此后已退出幕前多年。