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68岁戚其义激罕现身 满面皱纹白发苍苍断崖式衰老 与昔日绯闻女友简慕华同框零尴尬

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-17 HKT
发布时间：16:00 2026-04-17 HKT

68岁的前TVB金牌监制戚其义，近日因艺人何启南分享的一张匹克球场合照，再次成为焦点。照片中，戚其义满头白发，脸上布满皱纹，被指断崖式衰老。同场还有跟她传绯闻多年，现已成为人妻的简慕华。二人在球场上大方同框，丝毫没有尴尬，彼此在绯闻过后，友谊依然不变。

戚其义监制过多出TVB神剧

戚其义的监制生涯，从90年代的《天地男儿》、《O记实录》，到跨越千禧年的百集长剧《创世纪》系列，每一部都堪称经典。其后他更开创宫斗剧先河，一部《金枝欲孽》不仅在香港引发热潮，更风靡全亚洲。其作品如《火舞黄沙》、《珠光宝气》等亦是品质与口碑的保证。戚其义风格大胆创新，作品常蕴含深刻的人性哲理，2011年的《天与地》更因其前卫破格的题材，被观众封为「神剧」。然而，自2013年拍毕《金枝欲孽贰》后，他便离开效力多年的TVB，转战内地发展，让不少本地观众大感惋惜。

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戚其义关照分手女友邵美琪拍剧

戚其义的感情世界同样多姿多彩，他与邵美琪的一段六年情最为人熟知，即使在分手后，二人依然是好朋友，在邵美琪事业陷入低潮时，戚其义多次为她量身打造角色，包括《珠光宝气》及《火舞黄沙》等，被网民封为「最佳前度」。

戚其义与昔日绯闻女友简慕华同场打波

在何启南分享的照片中，还有戚其义的「御用爱将」简慕华，二人因合作《铁翼惊情》结缘，其后简慕华频繁出现在戚其义的作品中，包括《天与地》、《心战》等，二人绯闻因此传了多年，直至2017年简慕华与圈外男友结婚并移居加拿大，绯闻才正式告一段落，如今二人一同出现在匹克球场上，自在的互动打破了所有尴尬传言。

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圈中不老女神简慕华靓相

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