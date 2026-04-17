前TVB绿叶王杨英伟移民欧洲6年罕返港 重游九龙城狂派手信 感叹奥地利难找到家乡味？

前TVB「绿叶王」杨英伟已举家移民奥地利维也纳近6年，近日罕有回来香港，并与好友刘雅丽相约，重游即将面临重建的九龙城。杨英伟此行特意回到他以往经常光顾的九龙城街市，探望熟悉的档主和员工，更从奥地利带来小礼物逐一派发，与「旧街坊」敍旧，尽显有情有义的一面。

杨英伟移民后回港 档主惊喜万分

杨英伟在香港生活时是九龙城不少店舖的熟客，与九龙城街市内的不少档主都非常稔熟。这次他突然现身，让许多档主都又惊又喜，纷纷热情地与他打招呼。从照片中可见，杨英伟特意准备了从奥地利带回来的特色小礼物，亲手送给街市的店主及员工。

在与好友刘雅丽逛街市期间，杨英伟看到琳瑯满目的新鲜食材，不禁感叹不少食材都是在奥地利难以找到的家乡味道。除了到街市，他亦与刘雅丽到区内的茶餐厅敍旧，回味昔日的时光，流露出对香港的无限思念。

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杨英伟曾是TVB绿叶王

现年63岁的杨英伟毕业于香港浸会书院（现为浸会大学）及香港演艺学院，曾是TVB的资深演员，因在经典处境剧《真情》中饰演「林木川（木村）」一角而为人熟知。多年来他参演过无数剧集，虽然多为配角，但其出色的演技和专业形象深入民心，被誉为「绿叶王」。

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杨英伟身家丰厚曾是「圈中楼王」：

杨英伟不满香港教育移民欧洲

6年前，杨英伟因不希望子女再于香港接受高压式教育，因此携妻儿及九十多岁的爸爸移民到奥地利维也纳，展开新生活。他积极学德文融入当地生活，除了再签当地经理人公司拍广告、带团欧游，更开设了自己的YouTube频道，化身YouTuber拍摄影片分享在欧洲的生活点滴、介绍当地饮食文化和旅游景点，生活过得相当充实惬意。这次回港探望故人旧地，也勾起了不少观众对这位实力派演员的集体回忆。

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