寒战1994丨刘俊谦拼搏飞车险撞闸 被梁家辉钦点「接棒新一代」：不敢当 王丹妮颠覆斯文形象化身黑帮话事人

电影《寒战I》及《寒战II》均获得票房佳绩，更赢尽口碑。《寒战》系列新作《寒战1994》，由梁乐民编剧兼执导，请来影帝级周润发、郭富城、梁家辉、古天乐坐镇外，还有睽违6年重返香港影坛的吴彦祖，联同刘俊谦、吴慷仁、谢君豪、王丹妮、廖子妤，以及英美神剧星级演员《权力游戏》（Game of Thrones）的艾顿基伦（Aidan Gillen）及《唐顿庄园》（Downton Abbey）的晓邦纳威利（Hugh Bonneville）加盟演出，阵容十分强劲。

刘俊谦担正演年轻「李文彬」

戏中刘俊谦饰演梁家辉角色「李文彬」的年轻版。刘俊谦坦言角色性格硬朗又重情义，当年梁家辉所演此角的内在特质一定会有，反而外在的演绎则跟导演重新创作，觉得会更好玩。由于故事背景为1994年，跟《寒战I》及《寒战II》相距一段时间，角色会有很大变化，这是一个有趣的地方。刘俊谦今次可谓背负重任演出，戏中的他有连场打斗、枪战及驾驶电单车追逐、堕海等戏份，难怪他笑言颇为辛苦，加上要兼顾文戏，而且拍摄时间近半年，在五个月内要维持一个很激烈的状态，都几疲倦。谈到惊险难忘场面，刘俊谦自认并非特技车手，但驾车戏也是亲身上阵。其中一场戏要驾车到闸口停车，动作指导要求他驾驶得更快，又要再近一点闸口，因为天雨路滑会跣胎，所以很难预计停车位置。他说：「𠮶下佢叫我快啲，我就快啲，争好少就撞埋度闸。」

梁家辉爱锡刘俊谦

提到梁家辉大赞刘俊谦演技出色，被视为香港电影接棒新一代的实力演员，刘俊谦笑说：「咁就惨啦！我呢啲凡人推我去到𠮶个位，知道家辉哥好锡我，与此同时觉得我真系唔敢当！其实都系打份工，做好自己嘢其他唔谂咁多。」

刘俊谦戏里被吴彦祖出卖戏外成老友

对于首度跟吴彦祖合作，刘俊谦表示在戏中被对方出卖，但现实中私下都几老友，由于未曾合作过，所以会不时倾计建立关系。他说：「我同佢都好钟意做运动、车，以Men's Talk建立关系。」为该片客串演出的元彪跟刘俊谦演父子，刘俊谦笑言适逢对方的儿子跟自己年纪差不多，所以较快投入演出这段关系，又指元彪睇过《九龙城寨之围城》，对方跟他不时分享对动作设计睇法，更大赞对方为人很友善。提到有指已完成拍摄《寒战1995》，刘俊谦大卖关子表示：「秘密。」

王丹妮看黑道电影取经

向来感觉斯文的王丹妮，在戏中化身成黑帮话事人。她透露看了不少有关黑道的电影取经，由于较少关于女性黑帮话事人的题材，所以参考完就转化为自己的演绎方法。为了演出枪战戏，王丹妮表示拍摄前两个月接受枪械及动作训练，就算在家中也不时跪地后起身练习拔枪姿势。该片是她从影以来开枪戏份最多的一次，不过她很快适应，练到开枪不眨眼。谈到演出动作戏，她笑言打人或被打都有难度，因为演打斗戏并非真力打，反而要在镜头上表现出力度。



图：罗安强

文：邝芷莹

发型: Nick Lam @twotwo.hair @nickienick（刘俊谦）、Kolen But（王丹妮）

化妆: Will Wong @wi11wongofficial（刘俊谦）、Pinky Ku（王丹妮）

服装： BottegaVeneta（刘俊谦）、 TORY BURCH、OMEGA（王丹妮）

场地提供：香港美利酒店

