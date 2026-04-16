Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寒战1994丨刘俊谦拼搏飞车险撞闸 被梁家辉钦点「接棒新一代」：不敢当 王丹妮颠覆斯文形象化身黑帮话事人

影视圈
更新时间：22:15 2026-04-16 HKT
发布时间：22:15 2026-04-16 HKT

电影《寒战I》及《寒战II》均获得票房佳绩，更赢尽口碑。《寒战》系列新作《寒战1994》，由梁乐民编剧兼执导，请来影帝级周润发、郭富城、梁家辉、古天乐坐镇外，还有睽违6年重返香港影坛的吴彦祖，联同刘俊谦、吴慷仁、谢君豪、王丹妮、廖子妤，以及英美神剧星级演员《权力游戏》（Game of Thrones）的艾顿基伦（Aidan Gillen）及《唐顿庄园》（Downton Abbey）的晓邦纳威利（Hugh Bonneville）加盟演出，阵容十分强劲。

刘俊谦担正演年轻「李文彬」

戏中刘俊谦饰演梁家辉角色「李文彬」的年轻版。刘俊谦坦言角色性格硬朗又重情义，当年梁家辉所演此角的内在特质一定会有，反而外在的演绎则跟导演重新创作，觉得会更好玩。由于故事背景为1994年，跟《寒战I》及《寒战II》相距一段时间，角色会有很大变化，这是一个有趣的地方。刘俊谦今次可谓背负重任演出，戏中的他有连场打斗、枪战及驾驶电单车追逐、堕海等戏份，难怪他笑言颇为辛苦，加上要兼顾文戏，而且拍摄时间近半年，在五个月内要维持一个很激烈的状态，都几疲倦。谈到惊险难忘场面，刘俊谦自认并非特技车手，但驾车戏也是亲身上阵。其中一场戏要驾车到闸口停车，动作指导要求他驾驶得更快，又要再近一点闸口，因为天雨路滑会跣胎，所以很难预计停车位置。他说：「𠮶下佢叫我快啲，我就快啲，争好少就撞埋度闸。」

梁家辉爱锡刘俊谦

提到梁家辉大赞刘俊谦演技出色，被视为香港电影接棒新一代的实力演员，刘俊谦笑说：「咁就惨啦！我呢啲凡人推我去到𠮶个位，知道家辉哥好锡我，与此同时觉得我真系唔敢当！其实都系打份工，做好自己嘢其他唔谂咁多。」

刘俊谦戏里被吴彦祖出卖戏外成老友

对于首度跟吴彦祖合作，刘俊谦表示在戏中被对方出卖，但现实中私下都几老友，由于未曾合作过，所以会不时倾计建立关系。他说：「我同佢都好钟意做运动、车，以Men's Talk建立关系。」为该片客串演出的元彪跟刘俊谦演父子，刘俊谦笑言适逢对方的儿子跟自己年纪差不多，所以较快投入演出这段关系，又指元彪睇过《九龙城寨之围城》，对方跟他不时分享对动作设计睇法，更大赞对方为人很友善。提到有指已完成拍摄《寒战1995》，刘俊谦大卖关子表示：「秘密。」

王丹妮看黑道电影取经

向来感觉斯文的王丹妮，在戏中化身成黑帮话事人。她透露看了不少有关黑道的电影取经，由于较少关于女性黑帮话事人的题材，所以参考完就转化为自己的演绎方法。为了演出枪战戏，王丹妮表示拍摄前两个月接受枪械及动作训练，就算在家中也不时跪地后起身练习拔枪姿势。该片是她从影以来开枪戏份最多的一次，不过她很快适应，练到开枪不眨眼。谈到演出动作戏，她笑言打人或被打都有难度，因为演打斗戏并非真力打，反而要在镜头上表现出力度。


图：罗安强
文：邝芷莹
发型: Nick Lam @twotwo.hair @nickienick（刘俊谦）、Kolen But（王丹妮）
化妆: Will Wong @wi11wongofficial（刘俊谦）、Pinky Ku（王丹妮）
服装： BottegaVeneta（刘俊谦）、 TORY BURCH、OMEGA（王丹妮）
场地提供：香港美利酒店
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
10小时前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
57分钟前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
14小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
8小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
5小时前
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
01:33
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
即时国际
7小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
2026-04-15 21:38 HKT