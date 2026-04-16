正义女神｜许绍雄与葱头反目兼被康华痛斥 车厢痛哭戏劲揪心触动网民

无线热播剧《正义女神》逢周一至周五晚翡翠台八点半播映，昨晚（15日）一集先后审理「少女援交平台案」、「海味店盗窃案」，当中「海味店盗窃案」揭开了洪思义（许绍雄饰）与洪知行（丘梓谦饰）的父子情仇！

洪思义两度怒掴知行

多年前知行卷入「郊野公园双尸案」，但因关键证人未能出庭，在疑点利益归于被告下知行获判无罪释放；加上思义身份问题，判决出炉后思义饱受各方狠批、亦因而无法再获晋升；加上思义害怕若误信儿子会愧对法官身份及事件中的死者，种种压力令思义一直无法完全相信知行是无辜；加上恶性循环，知行对父亲亦一直抱有敌意，导致二人关系一再走向冰点，洪官更因一时火遮眼两度怒掴知行，言官（佘诗曼饰）见状亦大感愕然。

许绍雄喊戏获激赞

言官事后尝试替洪官解开心结，洪官的一番话，彻底展现了洪官内心的矛盾：「唔系净系自己个仔系宝贝，人哋个仔都系宝贝」、「当我哋着起件法官袍时，要更加谨慎处理每件事，如果唔系点对得住死者、点对得住我曾经审过嘅人」。默默背负著内心不少枷锁的洪官，除要接受儿子的憎恨，还要面对太太婉萍（康华饰）不理解，昨晚洪官独自在车厢中，边看着昔日家庭照、边回忆康华对他的一再痛斥，加上对知行的担心，大感痛心无助的洪官除哭至涕泪交连、更一再用力拍打軚盘，彻底展现了角色内心压抑多年的愤怒，配以许绍雄哀伤感爆满的双眼，场口极有感染力！网民：「Benz哥真系好好戏，𠮶阵佢好精神唔似有病，好可惜」、「好想追颁最佳男配角畀Benz雄」。

网民赞「美食CP」有情有义

另外，丘梓谦与林俊其的CP配亦成为网民热话，剧中阿全（林俊其饰）因父亲海叔（罗鸿饰）健康告急兼被海味店老板（魏惠文饰）乘机无理解雇，虽然如此，但阿全仍尽量腾出空间收留知行、并苦劝知行与父亲修好关系！另边厢，为了阿全父亲的200万手术费，知行不但厚著面皮四出借钱，更想过挺而走险贩毒，最终因一宗交通意外被爆出藏有一百万贼赃，并卷入「海味店盗窃案」。观乎剧情走向，不少网民猜测阿全是案件「幕后黑手」，但知行为了义气情愿坐监也未有供出阿全，二人互撑的Broship令人极为欣赏，难怪获网民大赞有情有义，并封二人是《正义女神》的「美食CP」（丘梓谦是「葱头」），（林俊其于《反黑英雄》角色叫「番茄」）：「好期待佢两个有嘴戏」、「浓情蜜意」、「两人眼神好暧昧」、「想食番茄葱头炒蛋」；对于网民的「Hehe联想」，丘梓谦葱头则搞笑地回应了一句：「被发现了。」

邵展鹏饰演IT奇才中学生好抢镜

另于「少女援交平台案」饰演IT奇才中学生彼得的邵展鹏亦非常抢镜！向来予人感觉乖乖仔的邵展鹏，无论是利诱Ruby（梁超怡饰）进行不道德交易时的轻佻、古惑、贪婪嘴面；或是遭言官（佘诗曼饰）重判时的愤怒不甘样，都与以往演出有极大分别及突破。还有值得留意的是，邵展鹏样子虽然极童颜，但原来已经31岁，难得的是这个年龄穿起校服仍显稚气，著实是「童颜男艺人」代表。

《爱‧回家》CP未有同场

现年31岁的邵展鹏于中学时期已演出不同广告，2016年曾到内地发展，2017年回流香港入读第29期无线电视艺员训练班，曾于电影《L风暴》饰演古天乐少年版。邵展鹏除于《十八年后的终极告白2.0》饰演吴天蓝一角广为人识外，于《爱．回家之开心速递》演富二代「高正一」亦非常出位。剧中邵展鹏非常迷恋由金城安（周嘉洛饰）假扮的「子珊」，弄致笑料百出，成为经典。故有网民搞笑留言，若果「援交案」改由周嘉洛向邵展鹏判刑，画面将会更有趣。