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香港唱片店日2026｜必抢古天乐3吋CD 彭羚林忆莲推精品唱片 将有歌手突袭店舖派福利

影视圈
更新时间：21:46 2026-04-16 HKT
发布时间：21:46 2026-04-16 HKT

自前年起，香港唱片商会获《世界唱片店日》官方机构独家授权，成为《香港唱片店日》的主办单位。《香港唱片店日2024》及《香港唱片店日2025》成绩亮丽，参与的唱片公司对乐迷的热烈反应均感惊喜万分，因此对即将于本星期六（4月18日）举行的《香港唱片店日2026》充满期待。

必抢限量黑胶

今次为《香港唱片店日2026》特别推出的唱片精品包括︰两大华语天后林忆莲的《放纵》和彭羚的《至爱的…》 ；二人组合Swing的《Swing到尽》、《电》和《武当》；本地发烧天后Susan Wong的《Close to you》；陈柏宇的《关于 … 情歌》；美国摇滚组合MR. BIG的《Hey Man》；试音天碟LOS INDIOS TABAJARAS《ALWAYS IN MY HEART》，以及古天乐的《世纪大骗局》复古3吋CD。今年香港唱片店日秉承过去两届的传统，将推出只印制1,000张的非卖品纪念黑胶，供乐迷在唱片店换购，收录包括︰刘雅丽的《夜来香》、张德兰的《人生于世》、林志美的《感情的段落》等共10首高质量的歌曲。

吁留港消费

风行唱片的会长钟慧慧（Mimi）表示，「源自美国的《唱片店日》于2007年首度举办，旨在支持独立唱片店，并鼓励音乐爱好者购买实体唱片，如黑胶唱片、CD等，以及其他能在唱片店买得到的相关产品。今年《香港唱片店日2026》活动得到环球唱片、Sony Music、英皇娱乐、A+ Music、All About Music、TVB Music Group、Sonopress、永恒唱片、嘉华唱片、现代音像、瑞成贸易、上扬爱乐、J for jazz、Evolution Music Group、百利唱片、恒音、柏傲演艺教育中心、音乐堡、风行唱片、风行娱乐、新兴唱片、星外星音乐等23家唱片公司及机构，以及28间实体唱片店，合共51个单位的鼎力支持。

Hi Fi天后Susan Wong驾临

Hi Fi天后Susan Wong亦会在《香港唱片店日》当天到唱片店为歌迷签名留念，详情请浏览官方社交平台之通告。在一众唱片公司及唱片店继续大力支持下，《香港唱片店日 》成为唱片行业一年一度的盛事。永恒唱片的副会长Winnie Tang温馨提示：「支持4月18日《香港唱片店日》！走入唱片店带走你喜欢嘅唱片，与乐迷共同守护指尖触及的温度！」

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