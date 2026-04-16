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白冰冰女儿逝世29年 母泪诉曾做16次人工受孕：想把她生回来 白晓燕97年遭撕票轰动一时

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-16 HKT
发布时间：19:00 2026-04-16 HKT

台湾资深艺人白冰冰女儿白晓燕逝世29周年，白冰冰日前于Threads上发表了一段感性的文字，再次勾起了大众对这宗台湾重案的记忆。时间虽流逝，但一个母亲失去挚爱的伤痛，却从未真正消失。

白冰冰丧女后曾做16次人工受孕

白冰冰在帖文中写道：「昨天4月14日，收到好多祝福，感谢关心我的人们，时间已经过了这么久，29年了，从崩溃到怀疑人生的我，以泪洗面的颓废日子，执意想将小孩生回来，做了16次的试管人工受孕，后来一事无成，但我也重新振作、一直走到现在。」她坦言，这是一段被命运注定孤独的人生，但因为有许多爱她的人，让她不感到孤单。如今，她努力不让人们担心，「痛苦渐淡、但伤痕依旧，也有夜晚软弱的时候，也会流下几滴清泪，但第二天擦干眼泪，又是一个勇敢迈步向前的人。」不少网民留言鼓励及安慰白冰冰，赞扬她是一位坚强的母亲。

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回顾1997年白晓燕被绑架撕票

1997年4月14日，当时年仅17岁的白晓燕，在上学途中遭到了陈进兴、高天民、林春生三名匪徒的绑架。匪徒拍下她的裸照，并切下她的一截小指，向白冰冰勒索500万美元。当时，这宗绑架案震惊全台，然而，当地部分媒体不顾人质安危，对白冰冰的付赎过程进行了铺天盖地的追踪报导，此举惊动了绑匪，也间接导致了无法挽回的悲剧。

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白晓燕遭歹徒残忍对待身亡

歹徒在多次变换取款地点未果后，残忍地对白晓燕进行殴打凌虐，最终导致其肝脏破裂、腹腔内出血身亡。4月28日，白晓燕的遗体在新北市的一处排水沟被发现，结束了她短暂的17年生命。当年白晓燕的验尸报告显示，她的内出血量高达500毫升，证实生前遭重击致肝脏破裂身亡，更疑似遭受性侵，生前受尽折磨。

此案是台湾司法史上最重大的刑案之一。匪徒的残暴行径和漫长的逃亡过程，对当时的台湾社会造成了极大的恐慌与震撼。过程中，三名主嫌还犯下多宗性侵、谋杀案，并与警方发生数次激烈枪战，其中一名警员更因此殉职。最终，匪徒林春生、高天民在与警方的枪战中身亡，而主嫌陈进兴在挟持南非武官一家后投降，于1999年遭枪决伏法。 

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白冰冰曾在法庭上，聆听女儿被凌虐的细节，那种痛苦非外人所能想像。为了能「把女儿生回来」，她从42岁开始，历经7年，做了16次试管婴儿，承受了超过3200针的折磨，但最终仍未能如愿。尽管承受著巨大的伤痛，白冰冰选择了坚强。她成立了「白晓燕基金会」，投身公益，并多次公开表达反对废除死刑的立场。 

盘点4位名人惨死案：

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