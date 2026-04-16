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女神配对计划2丨「最索玄学天后」云文子拆解渣男特征：眼圈深多眼纹易招惹女性 教睇桃花面相 点名陈若思主动最著数

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-16 HKT
发布时间：18:45 2026-04-16 HKT

玄学天后云文子师傅为恋综节目《女神配对计划2》担任嘉宾，谈到新一季女神郭珮文、何沛珈、俞可程、阮嘉敏、陈若思的面相，哪一位较多桃花运？云文子师傅表示五位女神的面相均是桃花相，无论上一季或新一季节目，自己也会提供玄学资讯贴士给一班女神。她说：「呢一季我仲会教催运法宝，教佢哋摆桃花阵，因为每个人都有桃花运，只不过好似Wi-Fi有强弱，可以透过小摆设饰物去提升返。」

陈若思最快脱单 

问到认为哪一位女神最快脱单？她指陈若思勇于分享独特的择偶条件，更认为主动的女生会较为著数。谈到陈若思透露现行大运有桃花，云文子师傅笑言能够参加《女神配对计划2》已经比起其他女士的人气较优胜。

「渣男」面相贴士

至于可有「渣男」面相贴士给大家？她表示若然男生眼圈深又多眼纹，容易是「渣男」，也会女性缘份多。对于《女神配对计划2》会出现「隐形女神」，问到可有贴士给五位女神不会被踢出局？她说：「上一季好快就定咗求爱勇士，比较局限啲！相信呢一季希望畀5位女神同求爱勇士之间嘅缘份玄学贴士，选择会更多，唔会框死边个系心仪对象，好似开著桃花Wi-Fi，容易啲揾理想对象。」

云文子打破传统形象

云文子师傅在玄学界的知名度数一数二，更拥有健美身形，早前她发布了一辑尽显线条美的照片，引起网民关注，更被封为「最索玄学天后」。谈到被封为「最索玄学天后」，云文子师傅坦言本身对仪态注重，加上有修行，又认为修行要用心，自己会做运动，作息时间规律，亦比较注重。被问到相由心生，是否经常做善事而变得更靓？她表示会做善事，举办好多法会，又认为要用心去修心，自不然会变靓。被封「最索玄学天后」，她表示也想打破外间对玄学家感觉传统，但其实都可以有自己的Style。
 

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