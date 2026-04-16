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黄沾自爆25岁召妓破处影片翻Hit：30蚊搞掂 嘉宾夏文汐颜值巅峰 网民叹「当时节目真精彩」

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-16 HKT
发布时间：16:30 2026-04-16 HKT

已故香港三大才子之一的黄沾，当年与蔡澜、倪匡一同主持的亚洲电视清谈节目《今夜不设防》，以其言论大胆、风格轻松的特色，成为香港电视史上的经典。近日，一段黄沾在节目中坦承自己在1965年25岁时召妓「破处」的影片在网上再度疯传，引起网民热烈讨论。

黄沾自述「破处」经过

在该热传的影片中，当晚嘉宾为女星夏文汐。节目一开始，黄沾便主动挑起「召妓」话题，夏文汐顺势反问他是否有相关经验。黄沾随即大方承认，更惊人地表示自己的「第一次性经验」便是来自妓女。

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黄沾尊重女友反召妓？

他解释，当时因为非常尊重自己深爱的女友，加上对方是处女，自己「唔敢」与她发生关系。他忆述，自己作为「处男」一直到25岁，后来被一位当电视编导的朋友，带著30港元到佐敦某公寓召妓，才献出了第一次。

黄沾25岁仍是处男

黄沾生动地描述当时的体验，称自己紧张得「完全是终身秀才」，意思是不中举人，即无法勃起。他更笑说，那位小姐对他的表现感到错愕，甚至反问「先生，是不是我要给你一封利是？」当得知黄沾已25岁时，对方更惊讶地叫他「去死啦！」。

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蔡澜倪匡大笑夏文汐反应成亮点

在黄沾分享这段经历时，同场的蔡澜和倪匡全程大笑，不时搭话，气氛轻松。而女嘉宾夏文汐的反应则成为另一亮点，她从最初的惊讶，到后来边听边笑，并好奇地追问「是多少年前了？」，对如此大胆的话题表现出极大的兴趣，四人间的化学作用让节目效果十足。

网民热议佩服沾叔坦荡

这段影片的重新流传，也勾起了网民对那个时代的怀念。有网民大赞黄沾的坦率：「佩服沾叔毫无保留地谈性事，而且仲系同两位美女喺电视直播中。」不少人感叹当年的电视节目尺度之大与内容之精彩：「旧时香港娱乐节目，何其精彩」、「悲哀，这些言论在40年后，竟然超前这么多。」但也有网民从实际角度出发，提出隐忧：「如果因为叫鸡患性病，传染咗俾女朋友点算...」。
 

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