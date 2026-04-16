江图离世丨后事由家人安排遗嘱内容曝光 离世前一晚好精灵 田启文叹走得突然：冇好辛苦

有「亚视传奇绿叶」之称的资深演员江图，昨日（15日）惊传因心脏病离世，享年89岁。 江图在演艺圈服务超过60年，是亚洲电视的忠诚艺人之一，其敬业精神和精湛演技，长久以来深受观众喜爱。他的死讯传出后，演艺圈众多好友及后辈均表不舍。

田启文称江图走得比较突然

香港电影工作者总会发言人田启文（田鸡）证实江图的死讯，其后他表示农历年前曾跟江图食饭，还协助对方搞遗嘱事宜：「𠮶阵除咗安排佢做采访，仲有帮佢搞遗嘱啲嘢，𠮶阵时身体好好。」田启文续说：「佢今次走得比较突然，因为系肺积水入医院调理，走之前嘅前一晚都好精灵，所以冇好辛苦。」

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出身于演艺世家，母亲冯侠华为粤剧女须生，曾与名伶任剑辉一同演出，舅父冯侠魂曾为1930至1950年代正印文武生，舅母楚岫云则是著名粤剧花旦。江图一生未婚，但有弟弟妹妹等家人，田启文说：「会有人帮佢搞后事。」江图20多年前与契仔江晖同住照顾，可惜江晖在2017年的平安夜因肝癌病逝，大受打击的江图曾说：「人生有好多悲情，最悲情嘅就系失去自己亲爱嘅人，系最痛苦嘅事。我哋好似两父子，佢好照顾我，我又贪靓，佢会帮我打点服装，我哋一起出去，朋友都赞我哋两父子嘅打扮一流，佢临终前托佢嘅表哥照顾我，反正屋企有多间房，我都欢迎佢嚟探我，做义工又识咗契女，佢好好，得闲就嚟揾我饮茶。」

膝下无子的江图今年年初曾接受《东周刊》访问，他曾表称见到余幕莲看透生死，并于死后捐出所住的一层楼，江图觉得这个安排很有意义，所以决定仿效：「我已立咗平安纸，揾咗古天乐、田启文同卓慧敏协助处理，大家都系透过香港演艺人协会认识。将来百年归老，我嘅财产会捐晒俾慈善机构。」江图对演艺事业充满热诚，即使是绿叶角色也用心诠释，尤其注重形象，经常以衬到绝的打扮示人，他曾在访问上表示要让自己光鲜地老去，以前拍剧时不介意出私伙衫，「我钟意着穿靓衫，眼镜同西装都系我自己，𠮶阵亚视有指定嘅时装店，但系选择唔多，所以我宁愿自己搞掂，所以监制谂起想要人扮有钱佬，就会谂起江图。」

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