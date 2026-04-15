柯雨霏联同周柏豪 张驰豪 胡子贝到深圳演出 首次「霏出香港」表演感期待

《国潮·艺见新生》活动将于4月17至19日在深圳欢乐剧场举行，活动云集两岸三地艺术、音乐、发型、美妆的菁英艺术家，更包括柯雨霏（Ophelia）、谭永浩、杜以辰、陈慧敏、Cassette卡式带乐团、唐浩嘉等一众表演单位，以及资深音乐人方树梁、「微电影之父」何纬丰博士亲临支持。

柯雨霏唱自己歌《直觉型美学》

Ophelia将联同周柏豪、张驰豪和胡子贝，在4月17日下午5时正为整个活动打头阵，她非常期待今次演出：「因为今次是我第一次『霏出香港』表演，而且是在深圳欢乐剧场这个大舞台演出，今次我除了会唱自己歌《直觉型美学》之外，亦会唱一些艺术性的歌曲，希望到时会见到大家！」

方树梁为《Funky Town 六度空间》音乐总监

资深音乐人方树梁则是4月18日《Funky Town 六度空间》发型音乐演出项目的音乐总监，他表示心情兴奋：「今次表演项目扣紧人生中不同的感情作主题，我负责用音乐去表达当中的情绪，从事音乐多年，依然对今次演出非常激动与其待。」此项目的演出嘉宾包括陈慧敏、杜以辰、谭永浩、唐浩嘉、杨璐和Cassette卡式带乐团，刚推出新歌《人间清醒》的唐浩嘉Kiko表示：「很高兴和其他艺人一起参与《Funky Town 六度空间》活动，可以为大家献唱由我撰写的新歌，希望能带给现场观众一个愉快的周末晚上。」大会也邀请了吴若希为18号的特邀嘉宾。

原创音乐剧《蝶》为压轴演出

中国著名原创音乐剧《蝶》将于4月19日作为活动压轴演出，「北京蝶之音乐剧剧团」代表杨璐远道由北京来港出席记者，她说：「很开心《蝶》这个剧目能够殿定中国原创音乐剧在国际的地位，是一个实验性的成功，并得到国际上的肯定。事隔多年重演剧目，希望到时候与大家见面。」发布会上她更清唱《蝶》的选段：《为甚么让我爱上你》，赢尽掌声。「微电影之父」何纬丰博士则担任是次项目顾问，他坦言感动，今次活动大家互相尊重，投入心力去建构三日的演出。