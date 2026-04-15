Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯雨霏联同周柏豪 张驰豪 胡子贝到深圳演出 首次「霏出香港」表演感期待

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-15 HKT
发布时间：23:45 2026-04-15 HKT

《国潮·艺见新生》活动将于4月17至19日在深圳欢乐剧场举行，活动云集两岸三地艺术、音乐、发型、美妆的菁英艺术家，更包括柯雨霏（Ophelia）、谭永浩、杜以辰、陈慧敏、Cassette卡式带乐团、唐浩嘉等一众表演单位，以及资深音乐人方树梁、「微电影之父」何纬丰博士亲临支持。

柯雨霏唱自己歌《直觉型美学》

Ophelia将联同周柏豪、张驰豪和胡子贝，在4月17日下午5时正为整个活动打头阵，她非常期待今次演出：「因为今次是我第一次『霏出香港』表演，而且是在深圳欢乐剧场这个大舞台演出，今次我除了会唱自己歌《直觉型美学》之外，亦会唱一些艺术性的歌曲，希望到时会见到大家！」

方树梁为《Funky Town 六度空间》音乐总监

资深音乐人方树梁则是4月18日《Funky Town 六度空间》发型音乐演出项目的音乐总监，他表示心情兴奋：「今次表演项目扣紧人生中不同的感情作主题，我负责用音乐去表达当中的情绪，从事音乐多年，依然对今次演出非常激动与其待。」此项目的演出嘉宾包括陈慧敏、杜以辰、谭永浩、唐浩嘉、杨璐和Cassette卡式带乐团，刚推出新歌《人间清醒》的唐浩嘉Kiko表示：「很高兴和其他艺人一起参与《Funky Town 六度空间》活动，可以为大家献唱由我撰写的新歌，希望能带给现场观众一个愉快的周末晚上。」大会也邀请了吴若希为18号的特邀嘉宾。

原创音乐剧《蝶》为压轴演出

中国著名原创音乐剧《蝶》将于4月19日作为活动压轴演出，「北京蝶之音乐剧剧团」代表杨璐远道由北京来港出席记者，她说：「很开心《蝶》这个剧目能够殿定中国原创音乐剧在国际的地位，是一个实验性的成功，并得到国际上的肯定。事隔多年重演剧目，希望到时候与大家见面。」发布会上她更清唱《蝶》的选段：《为甚么让我爱上你》，赢尽掌声。「微电影之父」何纬丰博士则担任是次项目顾问，他坦言感动，今次活动大家互相尊重，投入心力去建构三日的演出。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
7小时前
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
9小时前
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
9小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
14小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
即时国际
2小时前
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
即时国际
7小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
19小时前
投考「教车师傅牌」博月赚10万 拆解收入方程式 私教难敌驾驶学校一张皇牌
投考「教车师傅牌」博月赚10万 拆解收入方程式 私教难敌驾驶学校一张皇牌
投资理财
8小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
12小时前