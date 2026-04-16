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吴文忻化疗药引发肺炎须转药 甩发索性剪男仔头 乐天面对：将个「癞痢头」修剪到几型

影视圈
更新时间：00:15 2026-04-16 HKT
发布时间：00:15 2026-04-16 HKT

吴文忻于两年前公开乳癌复发后，一直以乐观的态度积极抗癌，之前她多度往返香港大学深圳医院接受检查及治疗，期间却发现感染肺炎及发现左胸腔出现积水，要暂停化疗并留院治理，原定计划复活节回港陪女儿，也因此而告吹，情况令人担心。日前，吴文忻终于出院返港，她透露早前化疗令她甩头发变「癞痢」，并展示了最新的男仔头发型。

吴文忻感谢发型师操刀剪新发型

吴文忻在社交网分享新发型，她透露原本已经做好心理准备要「铲光头」，事关早前化疗令她甩头发甩到一挞挞，自言十足癞痢一样；然而，近日医生告知她，原先使用的化疗药物，有机会引发肺炎，必须即时停药转药，吴文忻表示：「未知下只药用咩药，会唔会甩头发，咁就决定唔铲光头，剪个男仔头！」吴文忻谢谢靓女发型师操刀，并乐天表示：「将我个癞痢头修剪到几型。」

网民留言力撑都系咁靓女

吴文忻抗癌多时，一直以灿烂笑容面对，回望她早前因化疗落发，曾让两个宝贝女儿亲自动手为她剃光头，她更将过程拍下放上网，作为给女儿们的另类亲子教育，教导她们面对逆境也要充满正能量。如今她再由「癞痢」变男仔头，吴文忻继续选择用笑声面对，不少网民都留言大赞她：「无论光头定男仔头都系咁靓女」、「新发型够潮够爽朗」、「靓过晒未病之前」，为她打下一支强心针。

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