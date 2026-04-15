Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑秀文首患鼻窦炎病足个半月 求诊五位医生终揭病因 期待大马个唱后小休十天

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-15 HKT
发布时间：22:45 2026-04-15 HKT

天后郑秀文(Sammi) 近日行程排到密密麻麻，既要为电影《夜王》宣传造势，又要操Fit备战本周在吉隆坡举行的演唱会。然而，她昨晚透过IG限时动态分享近况，自揭健康一度亮起红灯，上月初次确诊鼻窦炎，前后历经一个半月才完全康复。

Sammi一度误诊普通感冒

Sammi昨日完成工作后分享了一条自拍短片，并写道：「上月人生第一次鼻窦炎。转睇第五个专科医生，检查鼻腔才知是鼻窦炎，前后一个半月才痊愈，现在尚余些咳嗽，以后不敢轻视任何病征。」她随后在短片中补充，起初误以为只是普通感冒，接连求诊两位中医及两位西医仍未见好转，最终经专科医生详细检查才揪出真正病因，而片中听到Sammi 说话时的声线明显仍「鼻萌萌」。

Sammi出发赴吉隆坡 

今早Sammi 再度更新动态，分享现身香港机场准备飞往吉隆坡的照片，配文写道：「晨早起床，早机，绝对不是我杯茶。需要黑咖啡叫醒我。咖啡因的重要性。到达就要马上工作，求天父赐体力啊！」她更透露完成吉隆坡演出后将迎来十天假期，稍作休整，预料，她小休后将为七月首登启德体育园的个人演唱会全力备战。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
5小时前
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
7小时前
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
7小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
即时国际
6小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
13小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
14小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
17小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
10小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
12小时前