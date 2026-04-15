郑秀文首患鼻窦炎病足个半月 求诊五位医生终揭病因 期待大马个唱后小休十天

天后郑秀文(Sammi) 近日行程排到密密麻麻，既要为电影《夜王》宣传造势，又要操Fit备战本周在吉隆坡举行的演唱会。然而，她昨晚透过IG限时动态分享近况，自揭健康一度亮起红灯，上月初次确诊鼻窦炎，前后历经一个半月才完全康复。

Sammi一度误诊普通感冒

Sammi昨日完成工作后分享了一条自拍短片，并写道：「上月人生第一次鼻窦炎。转睇第五个专科医生，检查鼻腔才知是鼻窦炎，前后一个半月才痊愈，现在尚余些咳嗽，以后不敢轻视任何病征。」她随后在短片中补充，起初误以为只是普通感冒，接连求诊两位中医及两位西医仍未见好转，最终经专科医生详细检查才揪出真正病因，而片中听到Sammi 说话时的声线明显仍「鼻萌萌」。

Sammi出发赴吉隆坡

今早Sammi 再度更新动态，分享现身香港机场准备飞往吉隆坡的照片，配文写道：「晨早起床，早机，绝对不是我杯茶。需要黑咖啡叫醒我。咖啡因的重要性。到达就要马上工作，求天父赐体力啊！」她更透露完成吉隆坡演出后将迎来十天假期，稍作休整，预料，她小休后将为七月首登启德体育园的个人演唱会全力备战。

