曹查理状态大不如前 退休后身形消瘦一圈近况惹人关注 健康亮红灯曾半身麻痺死过翻生

76岁「三级片天王」曹查理自从试过半身麻痺留医8天险死后，去年8月在官方社交媒体宣布退休，当时他搭飞机离开内地南充，有指他回港长住方便休养身体。曹查理退休后消失了一段日子，直到日前终于见到他的出现，不过身形明显瘦了一圈，幸好精神状态尚算不俗。

曹查理的近况令外界甚为关注

谭炳文的女儿谭淑莹日前在FB贴上多张相片并说：「4.11专程到顺德容桂肥哥哥的云吞面店捧场，祝「泰昌二叔公小面馆」客如云集，生意兴隆，晚上去私人农庄食农家菜。」原来当日同行还有曹查理、区霭珊和郑恕峰等人，不少人对曹查理的近况甚为关注。金牌监制梅小青亦有留言：「很久没见曹查理了！」谭淑莹回复：「他现在樟木头写意生活。」

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曹查理自爆半边身麻痹险死要留院8日

曾于90年代有「三级片天王」之称曹查理，当年凭周星驰电影《整蛊专家》客串药房卖春药的「单眼佬」而为人熟悉，其后又曾拍了超过80套「爱情动作片」，但最后因电影市道低迷已淡出影圈，曹查理转型北上发展并移居内地，多年来努力经营抖音，不过状态突然急速衰老，头发越来越少头顶十分稀疏兼已变白，其后曹查理自爆身体出现问题：「健康是我们一生最重要最重要的事情。」原来他半边身麻痹险死，更留院8日：「我第二日才到医院去，他说你超过了24小时，你就是拜拜。我没有超过24小时，第一天打差不多12点，就打999去医院，在医院逗留了8天，很辛苦呀，那个时候都很想朋友过来看我。我现在这个年纪，怕不怕？我不怕，死是应该的。但是我不想来到这个世界，我先走了，走了就给人家一个怀念，今天怀念你，明天想你，后天不想，对吧。」经此一役，曹查理决定退下来好好休息，其助理在官方抖音频道上载影片，指「我们一起等待查理哥的回归」。片中看到助理送曹查理到机场并称他回港定居，助理又透露与曹查理工作接近20年，对方一直关心、照顾每位员工，与电影中「贱格」形象截然不同。曹查理亦直播交代近况，公开表示要退休，他指生活变得相当规律：「从前很喜欢喝8+1（酒），现在都已经把它戒掉了，医生说你以后再喝8+1（酒），你就会拜拜了。我是给大家一个忠告，身体是最重要的，我不想这么快就离开这个世界了。」曹查理的助理亦表示官方频道并不会关门大吉，而是希望未来有机会拍一些曹查理的退休生活。

曹查理粗略估计拍了起过80套港产三级片

曹查理曾表示因为三级片致富，粗略估计拍了起过80套港产三级片，连同其他曾演出的港产电影共有280多套：「我当时六万蚊一组，日日开工开足几年，试过有一次嚟到现场，导演觉得个境唔得，照出粮叫我收工！其实我唔介意人哋点睇，因为最紧要记得我，而且好多女明星都系得远观，我就可以同佢哋亲近，所以唔抗拒。」虽然与叶玉卿、陈宝莲、日本AV女优村上丽奈等性感尤物「床战」，不过曹查理坦言拍三级片多少对他有影响：「我冇拍戏的时候去内地玩，而且一定会带大堆银纸去，然后就派钱。但系我冇后悔，不知几开心，拍𠮶阵时啲靓女要剥衫俾我睇，俾我揸，畀我锡，我仲有钱收，何乐而不为？」曹查理坦言即使结了婚依然继续去玩：「结婚同出嚟玩有乜嘢关系？就算结咗婚都好，都要出嚟玩㗎，唔出嚟玩，成日对住老婆都会闷啦。就好似你几钟意食一样嘢都好，食得多都会厌，一定要用其他嘢去调剂一吓。咁样食法先会滋味，而且喺有比较嘅情况之下，先知到原来原本𠮶样嘢，真系自己最钟意嘅。」曹查理在2024年惊爆已经离婚：「大家性格不合，就是生活方式都不同，所以决定跟她离婚。」

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