柯震东传秘恋韩女团成员舒华1年半  柯妈大赞女方「有家教」  舒华粉丝不满男方吸毒黑历史

台湾男星柯震东凭借Netflix影集《乩身》再创事业高峰，感情世界也同样有着落。最新消息指，他与韩团(G)I-DLE的台湾籍人气成员叶舒华已秘恋长达一年半，恋情不但稳定，更传出舒华已见过男方家长，且柯震东的妈妈对她印象极佳，大赞「有家教」，让这段相差9岁的恋情越来越「似层层」。

舒华粉丝曾出征柯震东社交平台

事实上，柯震东与舒华的绯闻早在2024年就已甚嚣尘上。当时柯震东举办生日派对，合照中惊现舒华身影，引发外界高度关注。一个月后，舒华在IG引用新歌歌词发文「Hey~ i love you」，柯震东更现身留言，频繁的互动让关系启人疑窦。

相关阅读：王大陆涉逃兵役被捕丨出身富裕家庭爸爸身份显赫 与柯震东有非一般关系 获 柴智屏捧红后关系决裂

舒华从没否认跟柯震东绯闻

然而，由于柯震东过往曾有吸毒被捕的纪录，这段绯闻引来舒华部分粉丝的强烈反对，担心他的背景会影响舒华的形象，甚至一度「出征」柯震东的社交平台，迫使他无奈删除留言并道歉。尽管女方的韩国经纪公司曾发声明称「传闻并无事实根据」，但值得注意的是，向来个性率直的舒华本人，由始至终从未正面否认过这段关系。

柯震东对舒华赞不绝口？

据消息人士透露，两人的恋情在圈内早已不是秘密，只是碍于韩团的严格体制与粉丝压力，才一直小心翼翼地维持。而让这段关系浮上台面的关键，在于柯震东的母亲。据悉，柯妈曾在亲友聚会中大方提及舒华，认为她落落大方、非常有家教，给予了极高的正面评价。不仅如此，柯妈更将舒华与儿子过往的几段恋情相提并论，似乎已将她视为稳定交往的对象，间接证实了舒华已融入柯家。对于两人秘恋的传闻，柯震东经纪人则回应：「公司没听说，无法回应莫名消息，谢谢！」

柯震东曾涉毒成功翻身

绯闻的男主角柯震东，1991年出生，于2011年凭借电影《那些年，我们一起追的女孩》一炮而红，并一举夺得金马奖最佳新演员，星途备受看好。然而，2014年他因吸毒事件重创演艺事业。近年来，他力图转型，陆续以《再见瓦城》、《不够善良的我们》等作品中的成熟演技，重新获得业界与观众的肯定。

舒华台韩拥极高人气

而女主角叶舒华，2000年出生于台湾桃园，是备受瞩目的韩流明星。她高中时毅然休学，远赴韩国追寻星梦，现为Cube娱乐旗下人气女团(G)I-DLE的副唱与门面。舒华凭借其独特的清冷气质与舞台魅力，成功克服出道初期的批评，近年在韩国与台湾都拥有极高人气，更曾被列为全球百大美女之一。

相关阅读：金钟奖59｜柯震东吸毒事件后翻生夺最佳男配 拎红色孖烟通上台向「老婆」献吻