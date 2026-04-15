全港戏院日丨廖子妤望承卫诗雅好脚头争金像影后 赞穷男友卢镇业减片酬拍学生作品好善良：唔卖惨

「全港戏院日」将于4月25日全港所有52间商业戏院，所有场次任何放映和影院类型（包括贵宾院），戏票均划一票价30元，将于4月22日中午12时起陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售。廖子妤（Fish）今日以活动大使身份出席记者会，分享到戏院睇戏的乐趣。

Fish分享入戏院睇戏乐趣

她表示担任活动大使，既开心又荣幸，感觉要将好东西介绍畀大家，更谓自己任何类型电影都会睇，记得三、四岁时父母带她入戏院睇林正英电影，虽然好惊，但又好想睇：「我年青时喺电影节，一日最高纪录睇四、五部戏，𠵱家就睇一、两部戏腰骨要抖抖。」她又指会跟男友卢镇业（小野）到戏院睇戏，虽然艺术观点与角度不同，但跟对方好多时观点一致，又指4月25日自己有工作在身，当日未能为「全港戏院日」宣传，但就算不是戏院日，她也很享受入戏院睇戏，因为可以手机离手专注睇戏。

卫诗雅去年做大使夺影后

谈到去年为该活动担任大使的卫诗雅，成功在金像奖颁奖礼首夺影后。问到她可有信心凭电影《像我这样的爱情》勇夺影后殊荣？Fish笑言希望自己可以有斩获，亦想今次做活动大使带来好脚头，但现在仍未准备好战衣，因为未试完衫，还以为尚有时间，但原来颁奖礼日子临近。谈到可觉一年只有一日「全港戏院日」会否太少？她笑坦言觉得少，可以三个月或半年举行一次，希望政府多多支持电影发展，又认为从中可带动香港旅游经济。

上月Fish在《香港电影评论学会大奖颁奖典礼》中凭《像我这样的爱情》成为影后。

卫诗雅去年担任活动大使后，夺金像影后。

廖子妤赞男友卢镇业善良。

Fish爆初来港穷到得25元

另外，提到男友小野为专注演员发展，银行存款一度仅剩300元港币，虽然经济拮据，仍减轻学生负担而主动减酬拍摄学生作品。廖子妤大赞男友是一位很善良的人，对方也很想支持和培育新一代发展，又指自己初来港发展试过穷到得25元：「我哋唔系『卖惨』，𠵱家仲挨紧。」问到可觉跟男友互相旺大家？她笑言可以再好一点。谈到她可知男友的户口有几多钱？她笑言跟男友财政独立，可能对方户口现在有三千元，又指演员的收入并非来自拍戏，反而是商业工作。