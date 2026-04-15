66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术

66岁「四朵金花」张德兰为庆祝入行60周年，将于5月30日在红馆首度举行《相识是缘份张德兰演唱会》，连日来张德兰为演唱会进行筹备工作，今日（15日）资深制作人杨绍鸿在FB发文：「今日同德兰试衫同埋试妆，点知德兰一不小心跌倒，怀疑甩骹，现在call车入医院，希望佢冇事。」张德兰演唱会公司回复《星岛头条》：「张德兰检查后，左边膊头裂咗骨，甩咗骹。现在留院明天将要做个小手术。」

张德兰坐在椅上惊惶失措

相中所见，张德兰坐在椅上惊惶失措，另一张相看到她用右手揿着左手的肩膊，神情略见痛楚，不过杨绍鸿未有透露张德兰最新状况，不少网民留言问候，希望她早日康复。张德兰曾表示今次红馆个唱将浓缩过去60年来的歌曲与大家分享，因为年纪渐长，感觉时间过得很快，加上朋友移民等种种问题，希望大家要珍惜眼前人。

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张德兰自认生活好规则律

张德兰为了今次的演唱会，特别录制四首新歌《快意人生》、《惜缘》、《记亲恩》及《活在当下》，她笑称担心在个唱上会感触落泪，所以要提醒控制自己，不可影响表现，又指为个唱练舞配合歌曲，今次歌单亦很长，除了有经典歌，也会有一些少唱的歌曲。至于今次开骚可有打乱生活？张德兰自认生活好规则律，为了开骚开始要试衫、整发型、开会等，不过老公也很支持她。谈及演唱会嘉宾，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因为喜欢尝试新事物，又指新歌《活在当下》以新元素唱法，过程中也有很多新尝试。

张德兰60年代以童星身份入行

张德兰在60年代以童星身份入行，70年曾与沈殿霞、汪明荃、王爱明组成香港女团「四朵金花」而爆红，参与《芸娘》、《董小宛》等电视剧演出，亦有一段时间在长寿节目《欢乐今宵》演出。在1988年与圈外男友杨伟诚结婚后，全面淡出香港娱乐圈。直到近年才偶然出席活动。杨伟诚曾透露二人相识的经过，一次张德兰在街上遭飞仔撩，得到当时并不认识的杨伟诚出手相救，到后期杨伟诚到电视台任职助导，二人再次相遇，之后一拍即合开始拍拖，十分有缘。到之后结婚，张德兰选择淡出娱乐圈，而得到老公的鼓励下，张德兰开始努力进修并成为注册中医。而杨伟诚就表示，他一生做过最正确的事，就是娶得张德兰这位好太太。

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