姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过

曾先后效力亚视及TVB的林祖辉已转行从商多年，与姚嘉妮婚后育有一对子女，二人却于2024年突然宣布已离婚多年，令不少人惊讶。林祖辉自与姚嘉妮离婚后，已息影多年的他，曝光率亦随之大减，近日他罕有接受好友李婉华网上直播节目访问谈及近况，更透露在澳门做饮食生意，分析澳门与香港的营商环境。

林祖辉进军澳门饮食业分析港澳两地

林祖辉表示近年进军澳门饮食业，起初是受邀为一位商人写自传，其后再有另一工作是为好友的爸爸写自传，由于两位都是澳门人，因而对澳门加深了认识。去年再因机缘巧合，为好友由零开始管理一间餐厅，据他分享该餐厅开设于高级酒店内，已开业约半年。他大赞现时澳门饮食业越做越旺，比香港优胜。林祖辉表示：「澳门民生做得几好，佢哋人口冇咁多，变相有更多资源投放喺民生度。」此外，他亦观察到澳门仍然有夜生活，相反香港大部份餐厅晚上9时已经关门，因此可见澳门饮食业明显更加兴旺。

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林祖辉分析港澳两地人心态

林祖辉亦感叹，澳门人与香港人虽然外表上没有太大分别，但内心却有不同。他指，他观察到澳门人普遍比香港人快乐，「普遍都比较开心、安乐，佢哋周末会出嚟饮吓嘢，倾吓偈，但香港人就好多时……就系做嘢（工作），或者留喺屋企唔好乱使钱，气氛唔同。」相较于香港的急促高压，林祖辉形容澳门的生活节奏更「Chill」。由于生活成本相对较低，市民有更多可支配收入和时间投入个人兴趣，形成了更健康的消费文化和夜生活。他笑言，自己在澳门偶尔会和朋友畅饮至凌晨四点，这在夜生活日渐式微、餐厅早早关门的香港已不复见。他说：「我喺香港好耐冇试过啦，喺香港而家大家都冇乜夜生活，但澳门好普遍，可能因为澳门太多酒店，好多三班制，好多人放咗工未必咁快返屋企，都仲会出嚟饮杯嘢，亦可能啲人有啲闲钱。唔似香港而家好多餐厅，9点就同你讲要last order，9点半已经闩灯想你走。」他形容这些服务态度令香港人减低夜间外出消费的意欲。

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林祖辉指澳门营商环境佳

对于有网民指，在澳门生活的花费不比香港低，林祖辉以他的经验作分享，他表示现时居于澳门的宿舍附近就是民生区，物品普遍的价格跟香港差不多，甚至更低。而当地与香港最大的差别在于租金价格，他说：「我听讲如果要喺澳门租个OK嘅单位，其实可能几千蚊得喇，香港你连㓥房都租唔到。」而且香港餐饮业长期面对「请人难」的困境，年轻一代的工作观念转变，不愿投身辛苦的服务业。相反，澳门受惠于邻近珠海的地理优势，可以有效引进大量外劳。许多员工每天经拱北口岸通勤，解决了本地劳动力不足的问题。林祖辉透露，即使是一间餐厅的主管级职位，月薪一万多澳门元已能请到有经验的员工，这在香港是难以想像的。

林祖辉更指，澳门的餐饮市场客源更清晰。他的餐厅会针对本地人推出性价比高的餐点，同时也为消费能力强的游客和赌客提供高级餐饮选择，做到「丰俭由人」。反观香港，近年市民消费趋向保守，「两餸饭」的兴起便是一个侧面证明，市场环境对经营者而言更具挑战。

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林祖辉姚嘉妮昔日生活相：