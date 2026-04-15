「元祖𡃁模」邓洢玲缕空泳装挑战性感极限 网民睇到喷鼻血状态更胜从前

41岁的「元祖𡃁模」邓洢玲（阿旦）身材火辣，不时在社交平台大方分享性感靓相，为粉丝大派福利。昨日（14日）邓洢玲在IG上传一辑水著美照，引起网民热烈讨论，大赞状态不减当年。

邓洢玲泳衣设计尽显巧思

邓洢玲发布的相片中，身处充满阳光气息的度假别墅，邓洢玲以一袭极具设计感的宝蓝色泳衣，在池边和白色梳化上摆出多个诱人甫士。邓洢玲的「战衣」采用近年流行的单肩设计，胸前的缕空剪裁，巧妙地突显其丰满上围。邓洢玲下半身配上纯白长裤，慵懒地坐在泳池边，性感之中又带点随性，魅力十足。邓洢玲分享开设Patreon帐号的心路历程，她表示因为在社交媒体上传一两张相片，无法完全呈现每次拍摄的上百张作品，因此决定透过网上平台，更完整地记录生活点滴、旅程和感想。

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邓洢玲开设平台记录生活

邓洢玲写道：「每个系列都代表我人生唔同阶段嘅感觉，有旅程、有日常、有梦想。系用镜头记录我哋有限时间入面嘅美好瞬间。」邓洢玲同时感谢一直支持她的粉丝，包括一些已经移居外地的朋友，让她有动力继续创作。

邓洢玲获网民热烈反应

邓洢玲的性感美照曝光后，大批网民留言赞好，更以火焰和心心符号表达激动之情，也有网民赞邓洢玲保养得宜：「女神」、「靓到癫」、「咁索边得㗎」、「火辣到流鼻血」、「我要喷血了」等。

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