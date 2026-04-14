KKBOX香港风云榜｜MIRROR狂扫7席奖项成绩骄人 林家谦第6度膺「年度风云歌手」 Gareth.T首度登榜

今年「KKBOX香港风云榜」来到第8年，除了「年度风云歌手」、「年度新人」及「年度编辑推荐歌手」外，今年更新增「年度跃进歌手」奖项，以表扬为音乐努力不懈、寻求突破花尽心思的歌手。

10位风云歌手9位再度获选

今年10位KKBOX年度风云歌手中，有9位歌手及组合为再度获选，当中包括Anson Lo（卢瀚霆）、Anson Kong（江𤒹生）、Edan（吕爵安）、Ian（陈卓贤）、Jer（柳应廷）、姜涛、林家谦、MC张天赋及MIRROR，而林家谦更是第6度成为「年度风云歌手」！能再度成为「年度风云歌手」，林家谦感谢乐迷支持：「多谢每位听众，令我可以再度蝉联，也多谢大家喜欢去年《Evergreen》里面的四季之歌。」

Anson Lo登本地专辑周榜榜首16周

教主Anson Lo去年举行一连5场《“KINGDOM”LIVE 2025》，除展现超强舞台魅力外，亦推出首张个人专辑《Kingdom》。他凭《Kingdom》登上 KKBOX「本地专辑周榜」榜首长达16周之久，其中《Heartbreaker》更成为累积榜第2位，及连续16日雄霸「本地新歌日榜」第1位，持续屠榜，成绩骄人。

Ian12首歌打入年度单曲累积榜Top 100

专注音乐创作的Ian于去年推出概念专辑《Interlude》，并带著专辑于伦敦、悉尼、墨尔本及澳门举行《”TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》巡唱，将高企人气扩展到海外。专辑一推出即连续26周登上 KKBOX「本地专辑周榜」Top 3， 除碟中歌曲外，Ian连同其他作品，合计共有12首歌曲登上2025 年「本地年度单曲累积榜」Top 100， 无论创作力还是串流实力，皆十分厉害。

Jer7首作品打入百大

Jer柳应廷去年年尾举行《“The Shape of Breathing” Live 2025》叫好又叫座，今年更宣布加开Part 2；而他的第二张个人专辑《Kintsugi》唱出象征「崩裂与修复」的成长历程。Jer 有7首作品，包括《不要活成自己讨厌的模样》、《没终点的青春》、《大人之后》、《记忆倒行》、《如果一天》、《不要说出来》及与陈柏宇合唱《漂流木〉，登上2025年 KKBOX「本地年度单曲累积榜」Top 100。

姜涛《白果》成年度单曲累积榜第5位

去年年尾举行 9 场《“LAVA” LIVE 2025》的姜涛，亦推出首张个人专辑《COMPOSITION》，甫即连续16周登上 KKBOX「本地专辑周榜」Top10；单曲成绩同样出色，《白果》为去年「本地年度单曲累积榜」第5位，《I Need You In My Li(f)e》成第6位，并连续31日登上「本地新歌日榜」第1位，成绩骄人。

MC第四张专辑连续5周夺冠

MC去年除推出第4张专辑《Sweet & Sour》，收录不少自己的创作，亦举行《A sweet & sour night》音乐会。《Sweet & Sour》不但连续5周成为 KKBOX「本地专辑周榜」第1位，碟内的《说谎者》、《怀疑人生》、《一百个未老先衰的方法》、《东邪》、《小心碰头》，《百万大道》及与Billy Choi首度合作的《168.5》，均打入「本地年度单曲累积榜」百大位置，实力毋庸置疑。

Edan《纯银子弹》成年度单曲第10位

第四度成为「年度风云歌手」的Edan，去年与五胶举行《胶战RUN FOR YOUR LIVE》发放笑弹，一票难求；推出首张个人专辑《e to E》外，亦举行了一连 3 场的《「e to E」 LIVE 2025》，其中表演栋笃笑、自弹自唱加跳唱，获爵屎一致认可多才多艺！除了综艺之强，Edan在音乐上亦展现才华一面，去年推出的唱作作品《纯银子弹》成为2025年KKBOX「本地年度单曲累积榜」第10位，并连续31日登上「本地新歌日榜」Top 3，表现亮眼。

AK首张专辑霸占Top10达16周

至于第二次成为「年度风云歌手」的AK，去年的首张个人专辑《The Trip》，跳唱作品与深情演绎俱备，不同的面向都深得生粉喜爱，专辑一推出即霸占2025 年 KKBOX「本地专辑周榜」Top10 16周；其他作品，包括《⼼死了几百次》、《Love Is On The Way》、《月月》与《叛逆动物》都打入2025年「本地年度单曲累积榜」百大位置。

MIRROR第三次成为年度风云歌手

MIRROR成员在事业上各有发展，但合体后不论是全员合作，或是以小组登场，依然威力无比，例如《手印》夺得 2025 年 KKBOX「本地年度单曲累积榜」第12位，同时连续10日成为「本地新歌日榜」第1位；「夜粥小队」的《FING!》成为累积榜第36位，亦连续10日登上「本地新歌日榜」第1位，令MIRROR第三次成为「年度风云歌手」。整个组合雄霸「年度风云歌手」合共7个席位，人气高企没法挡。

Gareth.T凭《用背脊唱情歌》首度入围

今年首度打入「年度风云歌手」行列的 Gareth.T，去年以《EXPEDITION 远征 Gareth.T 汤令山NORTH AMERICA TOUR》于加拿大和美国多个城市演出；紧接又以另一主题《Prince of Sadness》，首登英国举行个唱，带著高质的音乐冲出香港。Gareth.T去年一曲《用背脊唱情歌》唱到街知巷闻，歌曲不但连续3星期获得 KKBOX「本地新歌周榜」第1位、连续29日「本地新歌日榜」第1位，亦成为 2025年「本地年度单曲累积榜」第3位，串流表现之强，毋庸置疑。

马天佑夺年度跃进歌手

今年新增的「年度跃进歌手」奖项，颁发予2024至2025年点播增长率最高的歌手，结果由独立歌手马天佑（Mayao）夺得。Mayao于2025年的总播放量较2024年飙升逾 19 倍，点播增长率为1915%，作品的受欢迎程度，无论在串流平台成绩还是坊间讨论度，皆有目共睹。对于获奖，Mayao感性道：「入行多年，我一直在想，我真的可以成为大家愿意听我音乐的『歌手』吗？直至到遇上《我们什么都不是》，由当初对唱歌不够自信，到今日可以得到这个奖，这段路一点不易行。」

晚安莉莉夺年度新人

由Sinnie及阿鸡双主音出发，晚安莉莉以少女摇滚风格独树一格，形象鲜明，去年推出首张 EP《Goodnight, Lillie.》，并举行首个专场音乐会，大获好评！晚安莉莉的大热作《我看见今晚的月色很美，你呢？》，连续 4 星期登上 KKBOX「本地新歌周榜」Top 20，获得乐迷青睐。对于成为「年度新人」，一众成员高兴地表示：「夹了几年 band，终于一年之内第一次出歌、开专场、还有推出 album，已经很开心，想不到会有这么多人支持！多谢大家多谢 KKBOX，未来会继续努力，希望大家多多支持。」

moon tang成年度编辑推荐歌手

向来以广东话、国语及英语三语并行创作的moon tang，去年趁25岁推出《25》专辑，风格多元之余亦展现其音乐才华；在同名演唱会亦展现了可爱以外的强劲爆发力，其优秀的音乐作品，舞台魅力、鲜明美学跟个性，在新生代唱作歌手中别树一帜，可塑性极高，同时亦具有国际视野，因此推选她成为「年度编辑推荐歌手」。