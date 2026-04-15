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Viu原创综艺《Bite Me Sweet》 尹施允惊喜回归「甜点界」《模范的士》班底挑战「连环杀人魔」真实悬案　

影视圈
更新时间：09:15 2026-04-15 HKT
发布时间：09:15 2026-04-15 HKT

本月Viu同步上线的三部重磅作，既有Viu原创美食综艺《Bite Me Sweet》强势登场，而由影帝高洙的失忆谜团、到朴海秀重组韩国史上最黑暗连环案，未播映已在网上冲上热搜榜！现即为大家拆解这些神剧背后隐藏的真实「杀手锏」。

尹施允领军跨国美食竞技真人秀

近年美食综艺爆红全球，如近日在Viu播毕的《天下面包：Bake Your Dream》深受各国观众喜爱！Viu乘势推出原创综艺《Bite Me Sweet》，是一档跨国美食竞技真人秀，节目邀请了5位东南亚星级糕点师与5位韩国艺人组队，目标是将大家最熟悉的「韩国地道小食」重新拆解，注入东南亚独有的创意手艺转化为高级甜点，最终获胜者将在新加坡开设「BITE ME SWEET」期间限定店！

今次更找来尹施允担任主持人，当年他凭《面包王金卓求》风靡亚洲，剧中他的职人精神令人印象深刻，如今以「甜点队长」身份领军，其亲和力与多语能力被评为「最不可替代的沟通桥梁」！节目中将全方位输出韩式文化，不仅将韩式美食推向海外，同时带动韩国美妆及潮流文化面向全世界，是一次综合性的韩流潮流展示；对此有剧迷直接陷入回忆杀：「尹施允终于又同甜点扯上关系」、「梦回十年前」，亦有人笑言：「想睇韩国辣炒年糕如何变成精致法式甜点」！

高洙、徐智慧卷入失忆阴谋

改编自韩国Naver有声电影的同名神作，全新韩国悬疑剧集《Reverse》讲述妙珍（徐智慧饰）原本带著15年累积的恨意准备复仇，却因一场神秘车祸导致记忆全失。在重组破碎回忆的过程中，她惊觉自己身处一个精心布局的谎言中⋯⋯

有别于一般传统复仇韩剧，《Reverse》更强调「记忆与身份」的自我对话，女主角徐智慧此次告别了《爱的迫降》的冷艳千金形象，挑战从冷血复仇者到惊恐失忆者的极端转变，层次感极强，这种身体记忆与脑袋遗忘的拉扯，是本剧最虐心之处，也是徐智慧演艺生涯中情感跨度最大的一次挑战，让不少观众非常期待：「当时就听得毛骨悚然，期待徐智慧如何演活失忆后的恐惧感！」亦有观众表示非常欣赏曾主演《Missing：他们存在过2》男演员高洙的内敛演技，相信他能够展现剧中「静默的威胁感」。此外，如何把原本有声电影中「看不见的恐惧」转化为画面，也是该剧的一大看点！

有别于一般传统复仇韩剧，《Reverse》更强调「记忆与身份」的自我对话。
有别于一般传统复仇韩剧，《Reverse》更强调「记忆与身份」的自我对话。

《稻草人》改编韩国真正案件 

由《模范的士》编导组合李知贤和朴俊宇再次联手打造的全新犯罪韩剧《稻草人》挑战比前作更沉重、更具争议性的社会题材！剧情横跨1988 年至 2019 年，以震惊全球的「李春才连环杀人案」为原型，不只描述追凶过程，更将镜头对准受害者遗族及周边人群，剖析那份长达30 年、无法愈合的心理伤痕。

男主角朴海秀和李熙俊《恶缘》后再次合作，剧中两人从同窗变为针锋相对的刑警与检察官，韩媒指他们在片场展现了高度默契，复杂的对手戏将引爆强大张力！双主角的设定也好比镜像关系：李熙俊饰演的检察官兼具冷静判断力与政治手腕，代表的是「制度的冷漠」，与朴海秀代表的「热血刑警」形成鲜明对比，有剧迷表示： 「《模范的士》班底就是信心保证！」、「改编李春才案件好大胆」、「光是预告就让人感受到那个时代的压抑」。

男主角朴海秀和李熙俊《恶缘》后再次合作。
男主角朴海秀和李熙俊《恶缘》后再次合作。

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