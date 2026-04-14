《中4》颜值担当陈逸璇穿火辣泳装大解放冲击网民视觉 富贵背景曾掀讨论 被淘汰观众叹可惜

43岁的陈逸璇曾用艺名陈苑淇发展，入行逾20年的她，一直处于「歌红人不红」的阶段。早前陈逸璇曾参加《中年好声音4》，凭实力获得观众关注，更被封是「中4颜值担当」，可惜最终被淘汰，不少观众表示可惜。昨日（13日）陈逸璇在社交平台上一口气发布多张性感泳装照，状态大勇，引起网民热议。

陈逸璇尽显健美体态

陈逸璇昨日在IG分享的新相，穿上黑色深V高衩连身泳衣，在充满原始气息的瀑布与溪流间取景。在一片静谧的深蓝色调下，陈逸璇躺在岩石上，任由水流冲刷，展现修长美腿。另一张照片见到陈逸璇闭目感受瀑布的洗礼，又有盘腿坐在岩石上冥想，画面充满艺术感。

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陈逸璇在帖文中写道：「洗涤心灵，又叉电，重新出发」。陈逸璇透露早前去旅行散心，清空思绪后重新启动，返回香港准备搏杀。陈逸璇预告第一个演出将于4月17日在香港国际七人榄球赛展开，更感谢网民的鼓励：「真系非常感动，多谢大家嘅支持，满满的爱，全部收到」。

陈逸璇出身富贵家庭

陈逸璇当年与李克勤合唱《合久必婚》，成为经典歌曲，可惜陈逸璇未能一炮而红。有指陈逸璇家境优渥，父亲为国际保险公司高层，从小住在宝马山，中学时到美国留学，毕业于美国波士顿塔夫茨大学（Tufts University）经济学系。2012年陈逸璇与墨西哥籍男友Marc Rodriguez结婚，但婚姻仅维持两年，于2014年离婚。

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