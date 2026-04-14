周嘉洛一晚三节目变霸屏男神 《试真D》超强胸肌加麒麟臂令观众分心 网民：净系睇佢都饱

TVB上位小生周嘉洛近日在TVB黄金时段的曝光率惊人，一晚内先后出现在《爱·回家之开心速递》、《正义女神》与及综艺《试真D》三个节目中，被网民封为「霸屏男神」，不过最令人震撼的并非密集式的出镜率，而是他从昔日「青靓白净」废青安，摇身一变成为爆肌猛男。

周嘉洛Body成为观众「食粮」

在昨晚首播的《试真D》中，周嘉洛联同吴业坤与江美仪组成「星级试伏员」，到深圳、潮汕、佛山、江门等广东省多个城镇，自掏腰包品评热爆饮食平台的食肆，今次他们先后去珠海、惠州及东莞「试伏」，结果周嘉洛的壮健Body竟然成为观众的「食粮」，有网民直言：「成个节目净系睇佢啲肌肉都饱。」

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周嘉洛超强巨胸及麒麟臂非常突出

周嘉洛近期人气势不可挡，有观众发现，一晚之内竟然可以在三个不同节目中连续看到他的身影，从处境剧《爱·回家之开心速递》的「金城安」，到重头剧《正义女神》的「郑官」郑邵文，接着到10时30分播出的综艺节目《试真D》，不过最惹人关注的并非他高频密出镜，而是他从昔日「青靓白净」的废青形象，进化成「爆肌猛男」的惊人身材，有网民更封周嘉洛为「港版金珉奎」。在首集《试真D》上，他们一行三人挑战了评价两极的厚切猪扒店与及有网民声称食到肚疴的海鲜大排档，但即使菜色的卖相如何，仍然被周嘉洛的「最强Body」轻易击败。在周嘉洛的紧身绿色长袖上衣下，超强巨胸及麒麟臂的线条非常突出，结果片段在网上疯传，有人说：「目光冇离开过佢」、「港版金珉奎唔系浪得虚名」、「反而觉得佢可以做上巴位，而坤哥系做下巴位，真系升咗呢」、「著紧身衫好有肌心」、「我做gym 经常见到佢，好白净，又冇架子」、「我净系睇到周嘉洛好大只」、「睇呢个节目先知佢咁大」、「我想做seat belt」、「我集中唔到，唔知个节目讲咩」。

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周嘉洛成功搣甩了「废青安」的影子

周嘉洛近期非常勤力做运动，除了打拳外亦有健身，麒麟臂外6块腹肌亦纹理极深。他曾在《新四十二章》、《痞子殿下》等多部剧集中都有露肌演出。最令人印象深刻的，莫过于早前为拍摄《武林》时，与吴伟豪在台湾街头上演「全裸」追逐戏，画面极具冲击力，其不计形象的敬业精神为他赢得了「新一代裸星」的称号，备受赞赏。在2025年举行的《万千星辉贺台庆》上，周嘉洛以一袭黑色低胸西装亮相，若隐若现的健硕胸肌意外地成为全场焦，有网民指他激似韩国人气男团SEVENTEEN成员金珉奎（Mingyu），还有网民称曾在餐厅偶遇周嘉洛当时他穿著贴身T-Shirt配外套的造型下，胸肌澎湃程度被形容为「比女生还大」，甚至出现「3D」视觉效果，令在场人士目瞪口呆。

周嘉洛凭《正义女神》搣甩「废青安」影子

今次周嘉洛在《正义女神》的演出，不少人赞他搣甩了「废青安」的影子，他亦曾说：「其实『金城安』系好难搣甩，因为呢个存在喺我嘅10年职业生涯入面占咗差唔多9年，观众认识我，其实唔多唔少都觉得我就系金城安，佢哋唔知真实嘅我系点，呢样嘢都困扰咗我一段时间。」

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