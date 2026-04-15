移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」

42岁的吴日言（Yan）与结婚10年老公Barry，自2024年举家移居英国后，不时在社交平台分享生活点滴。早前吴日言曾透露在当地经营餐厅遇上租务纠纷，子女亦面临难以融入校园圈子的问题，加上健康出现状况，自爆与老公因生活琐事发生剧烈冲突，令外界关注她移英后的生活压力。吴日言昨日（14日）突然在IG贴出与老公的黑白合照，并提到「交代身后事」，引起网民一阵恐慌。

吴日言言论惹揣测

吴日言昨日在IG分享多张照片，第一张却是与老公Barry在机场的黑白合照。照片中，Barry搭住吴日言的肩膀，戴草帽加太阳眼镜的吴日言则低头望向手袋，画面本应温馨，但黑白色调添上几分沉重感。吴日言表示到葡萄牙旅行，难得享受二人世界：「没有小朋友喊声、叫声，但缺少了可爱的笑声！爸妈就是这样犯贱」。

吴日言在帖文写道：「我哋两公婆真系无所不谈，上飞机嘅时候居然交代身后事。」吴日言补充：「说起是但一个遭遇不测，应该如何处理？」又随即以轻松语气表示：「大佬呢个moment真系唔可以死住，我仲有三个小朋友」，并笑言「点解去旅行讲啲话题咁搞笑？」

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吴日言的帖文一出，「身后事」三个字加上黑白照，让不少网民吓一跳，涌入帖文留言：「黑白相好易吓亲人ga」、「俾你吓死呀」、「点啊！仲要整张咁嘅黑白相」。

吴日言老公幽默回应

同为人母的林芊妤（Coffee）也有留言：「喂呀，你呢张相吓死人」，吴日言解释：「我谂住黑白有型D ，点知...」。而事件的「男主角」吴日言老公Barry亦幽默回应：「我睇见以为我死咗」，吴日言搞笑称：「唔可以死住，你未买人寿」，让网民虚惊一场。

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