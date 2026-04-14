曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场

曾志伟每年生日都会举办慈善素宴，广邀圈中好友参与，之后再搞生日派对开心庆祝，今年亦不例外。曾志伟昨日（13日）趁73岁生日前夕，拉大队到深圳举行「哈利波特」生日主题派对，逾百圈中好友到贺，场面星光熠熠非常热闹。

谭咏麟献唱《一生中最爱》感动全场

作为当晚的寿星，曾志伟身穿灰白色西装外套，精神矍铄地满场飞招呼宾客，与每位好友热情拥抱合照，笑容满面。派对气氛高涨，由挚友谭咏麟（阿伦）及谢天华轮流献唱助兴。谭咏麟更搭著曾志伟的肩膀，深情献唱《一生中最爱》，并高呼：「一生嘅好朋友曾志伟，一生中最爱」，真挚的兄弟情谊感动了现场所有来宾。

逾百明星撑场 苗侨伟夫妇等盛装出席

曾志伟的生日派对向来是娱乐圈盛事，今年虽然在深圳举行，但依然无阻一众好友的热情。出席的巨星阵容鼎盛，包括苗侨伟与太太戚美珍、陈展鹏与太太单文柔、黎诺懿、吴启华、梁汉文、车婉婉、姚乐怡、阮兆祥、周家蔚、吕慧仪、TVB高层乐易玲等，逾百位明星齐聚一堂，星光璀璨。

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《中年好声音》唱将到贺

此外，《中年好声音》的一众唱将，如周吉佩、支喾仪、谭辉智、罗启豪、颜志恒、李佳、颜米羔、黄博、林思彤、甘永杰、梁浩贤及陈芊芸也齐聚一堂，为曾志伟送上祝福。特别的是，现场还有一部机械人跟著音乐节拍热舞，成为另类的「Dancer」，为派对增添了不少科技感和趣味。

曾志伟派对花心思

而曾志伟生日派对现场亦花尽心思，充满「哈利波特」的魔法元素，从「9¾月台」的装饰到精致的甜品桌，一个三层高的生日蛋糕十分抢眼，上面不仅有曾志伟的卡通公仔，还写著「平安喜乐」和「奖门人」的祝福语，可见其巧思。

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