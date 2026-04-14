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陈庭欣获街坊送上关心 回复单身工作大增 谈择偶进度：未有时间见面

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-14 HKT
发布时间：16:15 2026-04-14 HKT

陈庭欣(Toby)以「星级大使」身份到湾仔出席「第29届全港厨师精英大汇演」，支持厨师及小朋友，她表示家中爱宠也好似小朋友，经常要带去门放电，单身的她笑言想生小朋友也未有合适人选，问到是否已与林盛斌介绍的对象见面？她指未有时间，除了打球外每日都忙于工作，早前更到外地出差，前日才有时间与父母食饭。陈庭欣指最近接了很多慈善活动工作，笑言想帮她牵姻缘的不止林盛斌，好多人都为她紧张，每个活动都有人问为她介绍对象，走在街上也有街坊关心，她笑言有儿子、孙仔都可以介绍。

陈庭欣怕运动时展现太真实一面

陈庭欣表示也将容串林盛斌主演的剧集，未知会否与他有对手戏，笑言怕对方追问她选择得如何，笑言现在只选择工作。她更为此重拾打拳，向同门的师弟学习，问何不把握时间约对象打拳或打球？陈庭欣笑言运动时间很私人，会展现太真实的一面，影响到第一印象，说不定有对象喜欢最真实的她？陈庭欣笑言可考虑。陈庭欣指最近工作变多，拍剧外也接了广告工作，因此要专注于工作，问到是否行运？她表示不迷信，但回复单身后工作的确变多，可能与感情状态有关，加上最近是司仪工作较多的季节，也有带挈。

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