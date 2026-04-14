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46岁罗志祥惊传在家中猝逝？现况曝光经理人7个字紧急回应 噩耗疯传点击高达450万

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-14 HKT
发布时间：16:00 2026-04-14 HKT

现年46岁、有「亚洲舞王」之称的罗志祥（小猪）疯传他于家中猝逝、送医不治的噩耗，消息一出，立刻在网上引发超过450万次的浏览，粉丝们更是陷入一片恐慌。对此，罗志祥的经理人今日（14日）为事件作出紧急回应。

罗志祥经理人7字回应死讯

罗志祥的经理人回应台湾传媒表示「他早上去打球了」，一句话直接驳斥所有不实传闻，也让粉丝终于放下心中大石。罗志祥亦在IG时动态贴身处高尔夫球场的自拍报平安。谣言来自一名网民在抖音发布罗志祥照片，并捏造内容指称他在家中猝逝、送医后不治，甚至假借经理人名义发出声明。

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网红推手圤智雨发文直斥造谣

近日有网民在抖音贴出罗志祥的照片并写道：「今日罗志祥在家中猝死，被发现时已为时过晚，经纪人紧急送医，后续宣告不治。经纪人：很遗憾给大家这个消息，但祥哥确定离开我们了。」PO文至今吸引逾450万网民点阅。网红推手圤智雨发文直斥：「说罗志祥猝死！想说怎么可能？结果点进去版面看，果然抖音一响父母白养，假消息乱放的垃圾。」其他网民纷纷批评「散播谣言者会下18层拔舌地狱」、「这种的到底能不能告他毁谤啊？」、「说某某某死了的帐号 ，前两年就有很多粉丝高了就卖帐号，政治类超多移花接木，假消息一堆。」

罗志祥推出《精舞门》被封「亚洲舞王」

有网民发现这帐号过往曾散播多起类似谣言，包括指称吴奕帆狱中身亡、Toyz因旧伤过世、王Aden离世、瘦子巡演期间发生不测与及连千毅与狱友起争执遭捅数刀血肉模糊等，内容荒诞离谱，也让外界质疑此次罗志祥死讯同样是恶意捏造。罗志祥在1996年以团体「四大天王」出道，凭借深厚舞技称霸华语乐坛，于2006年推出《精舞门》后被媒体封为「亚洲舞王」。他曾连续4年获得唱片销售冠军，并在《这就是街舞》担任导师，唱跳实力备受肯定。

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