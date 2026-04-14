吴业坤36岁生日获「食波饼」大礼 认似小朋友拒做爸爸 朱敏瀚脚伤未愈自嘲：冇跌低已受伤

吴业坤、朱敏瀚、周嘉洛、江美仪等到长沙湾齐齐出席节目《试真D》首播晚宴，并为将于本月18日踏入36岁的吴业坤庆祝生日，他更被朱敏瀚与周嘉洛夹在中间「食波饼」，吴业坤笑言这份大礼非常OK，问到生日愿望？他希望节目能继续拍下一季，生日正日将在深圳南山开唱，著二人买票支持，笑言不到场也可以，问到想做爸爸？吴业坤即时拒绝，笑言有好多事想做需要愿望去实现，又指自己也似小朋友，再赚几年钱再考虑。

朱敏瀚脚伤康复八成

谈到「食波饼」，吴业坤指拍摄时也有与周嘉洛操肌，除衫跑步肉帛相见，不过朱敏瀚因当时脚伤只能望梅止渴。朱敏瀚指手术后目前康复到8成，但医生仍不批准他跑步，自觉康复快速，原定8星期才能走路，但4星期便实现，很想快点康复去踢波，问踢波受伤的他，是想「边度跌低边度起身」？朱敏瀚笑言：「我没跌低已受伤了，但是最好的情况只断了筋腱，如果当时没平衡好会是断骨！」又相信康复后状态更劲，平衡力再升华。周嘉洛指朱敏瀚是不甘堕落，见到他与张振朗频频操练，半星期已忍不住重回健身室操练其他部位，朱敏瀚叹两日没动已非常僵硬。吴业坤笑言很羡慕他们的健身兄弟情，但因为自己住太远，所以暂时未打算加入。

朱敏瀚想拍香港版：中过不少伏

谈到吴业坤望开续集，朱敏瀚表示想拍香港版，因自己也中过不少伏，周嘉洛更笑言可以从TVB餐厅开始出发，朱敏瀚指久未回公司食饭，上套剧是在机场拍，周嘉洛笑言：「咁你试试，是有进步的！」周嘉洛指中午没食饭，为保住肌肉赶来时吞鸡蛋，也忍不住食到想呕，问到谁最著迷食健身餐和蛋白质？周嘉洛指是朱敏瀚，除了讲究外也非常有衣食，笑言400元的任食火锅，朱敏瀚可以食出1200元的价值，更会帮大家「清碟」有衣食。问到赏面食吴业坤的生日蛋糕吗？二人交换眼神表示会赏面。

江美仪爆朱敏瀚最大胆乜都肯食

至于同场的江美仪透露，在深圳拍摄时有女生来探班，但否认见到的是陈晓华，她指朱敏瀚在众男生中最大胆，甚么都愿意食，非常为节目组著想。问今晚谁请客？她笑言不用请客，TVB有大把钱。谈到吴业坤生日愿望是拍续集，江美仪笑言可以，甚么地方都想去，带住男生们去拍节目是开心事。

