陈展鹏化身装修师傅亲自落场 否认为「小猪比」铺路做童星 吴若希因戴祖仪克服幽闭恐惧症

汪诗诗、蔡汪镁庭、梁安琪、陈展鹏、单文柔、胡杏儿、吴若希、周吉佩、黎诺懿、陈百祥、乐易玲等晚上（13日）出席保良局联欢晚宴，胡杏儿事前透过公关表示不接受访问，她和老公李乘德结伴前来，李乘德一到场即匆匆入场，独留胡杏儿让传媒拍照。

陈展鹏亲自做装修师傅

陈展鹏与太太单文柔盛装现身，陈展鹏指女儿在保良局的学校读书，太太经常做学校义工，笑言自己是掹太太车边才能到场，谈到近日搬新屋并亲自做装修师傅，陈展鹏表示仍未完工，笑指装修师傅很难约，自己做师傅就可以随传随到，但有些工序都要自学，直言有时都搞唔掂，唯有尽力而为，虽然麻烦但也开心，单文柔亦笑谓有跟著一起学，更已学识用电钻，问到搬大屋是否准备迎接新成员？陈展鹏直言一直都想，单文柔就说不要再讲，怕讲得太多就不来找她。

陈展鹏自觉值一旧水

陈展鹏早前到内地为一个复活节晚宴表演，票价相当亲民，近日有网民爆料指主办单位在最后关头劈价促销，由498元减至299元，他闻言即说：「都要咁贵？一旧水就得啦，其实我不知票价，亦控制唔到，是主办决定，最重要是当日大家玩得开心，那日气氛好好，见到很多很久无见的粉丝，现在大家都追求性价比，如果大家觉得二百几ok，下次都二百几，最重要大家开心，我都想之后有更多类似的表演找我做。」

陈展鹏认「小猪比」拍公司节目

另外，他们的女儿「小猪比」陈诺瑶近日被发现与父母一起拍节目，被指铺路做童星，他们都否认女儿做童星，现时专心读书最重要，并谓一起拍节目是因为主题吸引才答应，陈展鹏说：「这是公司的节目，公司都同我倾好耐，我亦有问女儿的意见，现在有不同类型工作，点令小朋友继续有目标，主题是讲梦想，之前好多人说IT好，大家就一窝蜂去做相关行业，但职业不应该咁单一，难得有机会比佢试试将来想做乜，觉得可以一试，但她将来想做甚么就唔讲得住，之后睇节目就知。」

吴若希赞戴祖仪厉害

吴若希透露将与萧正楠合作综艺节目，指二人合作过两部剧，综艺节目还是第一次，赞萧正楠是冷面笑匠，相信会很有火花，问到可需要出埠拍摄？她表示不用，相信萧正楠现在也不舍得离开儿子太耐，而她的儿子今年升K3，希望他将来能与姐姐读同一间小学，到时送他们上学都方便一些。讲到好友戴祖仪早前演出独脚舞台剧 ，她表示有去捧场，大赞她非常厉害，一个人又唱又演两个钟，转数又快，值得让更多人看到她的演出，希望她能加场，「我有幽闭恐惧症，要我睇个几钟的舞台剧，有时会感到气促，但戴祖仪就令我能坐定定睇到完场。」