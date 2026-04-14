Yong Heo偕JJBABY出席曾志伟慈善斋宴  张耀扬遇1.9米「最强社长」︰你好高大㖞

由曾志伟发起，已举办多年的「寺同道合」慈善斋宴（12日）于龙堡国际酒店举行及筵开60席，大批艺人善心支持︰包括邱淑贞、袁咏仪、张智霖、向海岚、贾思乐、黄婉曼、江美仪、钱嘉乐、汤盈盈、张耀扬、《中年好声音3》的李金凯及刘洋等。而派出YS韩国偶像学院为TVB《魔音女团》的练习生训练舞蹈及编舞，在韩国有「最强社长」之称的Yong Heo，则偕同旗下孖妹组合JJBABY出席。

Yong Heo晒广东话︰乌鸦！

当日惊喜位，是鲜有公开露面的张耀扬现身，为善最乐，期间参加现场的慈善拍卖，上台做「快闪拍卖官」，呼吁现场善长人翁竞投，气氛热烈。一头白发型到裂的张耀扬，所到之处都有不少人包围要求合照，而身为港产片迷的Yong Heo，原来对张耀扬十分有印象，立刻以广东话说出张耀扬在《古惑仔3之只手遮天》中的角色名字「乌鸦」！张耀扬、Yong Heo成为现场「集邮」对象被要求合照，当Yong Heo在席间站起来上前合照时，其高大身型即令本身已是1.8米高的张耀扬不禁惊讶：「哗！好高大㖞！」当他知道Yong Heo的简单来历及专程来香港为《魔音女团》打点，他即握手并说：「Welcome to Hong Kong！」

JJBABY再遇「初哥哥」

另外，童星出身的孖妹组合JJBABY，曾经参演《十月初五的月光》的新版，在场竟遇上旧版《十月初五的月光》的「初哥哥」张智霖，并且同曾经合演《廉政行动2016》的江美仪合照留念，江美仪甫见孖妹即说：「我见过你哋跳K POP ，好犀利！」孖妹被邀请加盟的韩国选秀节目《明日之星》近日在香港HOY TV热播，故场内也有不少嘉宾认得她们，最有趣的场面，是八十年代学晓一身Breakdance的钱嘉乐，见到JJBABY时笑言不用舞斗，知她们后生可畏，潜能无限。