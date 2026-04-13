影后茱丽叶庇洛仙携新作访港 分享首次执导经历：没预设剧本

法国影后茱丽叶庇洛仙（Juliette Binoche）近日来港出席《第五十届香港国际电影节》大师班活动，也带来两部作品与香港观众见面，包括首次执导的电影《寻你我，觅自己》以及参演作品《欲爱流离》，又和传媒分享代表作《蓝白红三部曲之蓝》的拍摄趣事。文：黄佩丽 图：谭志光 Hair：Marco Chan @Marcochanpro @MarcoProArtists Makeup：@alice_thelook ;@elawwong_thelook

影后茱丽叶庇洛仙带首次执导的《寻你我，觅自己》及参演作品《欲爱流离》来港与观众见面。

茱丽叶庇洛仙坦言只因有想讲的故事才会成为导演。

茱丽叶庇洛仙有想讲的故事才成为导演

茱丽叶庇洛仙在2008年与英国知名编舞家艾甘汉共同创作舞蹈剧场《寻．你我》，当时于各地巡演一百次，包括于香港艺术节亚洲首映。17年后，她首执导筒制作《寻你我，觅自己》，记录她与知名编舞家艾甘汉共同创作舞蹈剧场过程，她指影片大部份素材是妹妹当年在他们彩排时从旁拍摄，她从历时170小时的影像中剪辑而成，没预设剧本，一开始也没想要做导演，只因有想讲的故事才会成为导演。

茱丽叶受邀出席《第五十届香港国际电影节》大师班活动。

席间茱丽叶与大家畅谈演员及创作心得。

茱丽叶分享代表作《蓝白红三部曲之蓝》的拍摄趣事。

茱丽叶庇洛仙好好照顾妈妈

茱丽叶庇洛仙在《欲爱流离》细腻演绎面对母亲罹患失智症的两难局面，影片摘下柏林影展评审团银熊奖，而饰演母亲及继父的安娜卡德马歇尔及汤康特尼同夺最佳配角银熊奖。有否想像过自己如患失智症会如何，茱丽叶庇洛仙表示到时不会知自己患病，她直言妈妈患失智症，有时知自己有病，有时不知，她作为女儿只能接受并好好照顾妈妈。

茱丽叶庇洛仙因「激动」成经典

讲到代表作之一《蓝白红三部曲之蓝》的拍摄趣事，戏中蓝色波板糖象征主角对死于车祸的女儿之创伤记忆与悲痛的具象化，她以猛烈啃食它来象征撕裂创伤的牢笼，拍摄时剧组没准备足够波板糖，当她知道只余两支波板糖时即愕然爆粗，拍到最后一支，她打开包装纸竟发觉波板糖已碎，观众在大银幕看到她那刻的激动反应不是因为好演技，而是她见到波板糖碎了的激动真实反应，没料成为经典。茱丽叶庇洛仙表示提起香港电影就有很多名字浮现脑海，她不想点名想与谁合作，只谓有机会都想与他们合作。