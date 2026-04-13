李海铜立志做疗愈系演员 内向女孩追逐演艺梦丨名人杂志

有「艺训班班花」之称的李海铜，早前凭剧集《卧底娇娃》中与马贯东的「风盈CP」演出成功赢得观众注意，「苏嘉盈」自此成为她的代表作，李海铜与观众们一样与角色同喜同悲，她直言未想过回响会这么大，感谢观众爱锡，得到很多正面的鼓励。文：李文伟 图：朱伟彦 化妆：邹绮雯 场地：御雅养生美容师 @radiant.oasis_

李海铜坦言在自己低潮期时，全靠煲剧解忧愁，如今自己当演员也希望帮助观众忘忧。

李海铜难忘第一次到训练班时，导师阿Bob问大家想成为怎样的艺人。

谈到这次能得到观众的关注，李海铜形容是演员的诚意让大家见到，「拍了作品都会想有人见到，记得第一次到训练班自我介绍时，阿Bob（林盛斌）问我们想成为怎样的艺人，我说想成为能够疗愈到大家的人，因为自己也和角色一样，曾经历过不开心的时候，那时睇剧可以令我忘忧，追剧可以好投入，希望成为艺人后可以尽少少力量，令应付生活压力的人有一段忘忧的时间。」李海铜透露在学生时期经历父母离异，令她陷入不适应当中，「我明白这只是一种转变，但都有不适应的时间需要去习惯，后来明白到家人们仍以自己的方式去爱我，这份爱没有变，自己也很快走出来，希望大家都能感受被爱的感觉。」

在早前热播的《卧底娇娃》中，与马贯东组成「风盈CP」甚受观众欢迎。

剧中的「苏嘉盈」至死都保护着男友，获观众封为「最佳女友」。

她期待将来用「李海铜」的身份安慰到更多人。

角色助学生纾压

李海铜指《卧》剧播出时正值考试季节，因此她收到小妹妹的手写信，小妹妹指「嘉盈」帮她纾解考试压力，李海铜感恩当初的愿望因角色而实现，亦期待将来用「李海铜」的身份安慰到更多人。谈到因她在剧集中的演出而获封「最佳女友」，李海铜透露现时单身，「我会好愿意用自己的爱去支持男友及朋友，暂时未遇到对象，希望将来的另一半可以互相give and take、双向奔赴的关系，但现时未觉得有人追。对于拍拖我是随缘的，因为工作、家人和朋友都占了不少时间，而且我也是很需要自己时间的人。」

李海铜表示自己属男仔头。

李海铜自认个性比较男仔头，与「嘉盈」有点反差。

李海铜指「苏嘉盈」跟她本人还是有些差别，她本人有着女汉子的一面。

李海铜未敢认是「最佳女友」，但就自认是「最强闺密」。

李海铜自认「最强闺密」

未敢认是「最佳女友」，但李海铜自认是「最强闺蜜」，可以无条件站在好姊妹的一边，自认个性比较男仔头，与「嘉盈」有点反差，「虽然外表比较似需要别人照顾，但好多事我都可以自己处理，是女汉子。因为我是家中独女，小时候在公公婆婆照顾下长大，体会到家人年纪大，很快便意识到要照顾好自己，不让家人担心。而我比较男仔头的一面，希望将来《夫妻的博弈》播出时大家可以注意到。」问到可在意「嘉盈」比李海铜本人更受欢迎？她笑言不会，「因为苏嘉盈即是李海铜，因为剧本上的嘉盈只是文字，可以有很多不同版本，而大家选择喜欢李海铜的版本，而这个角色我也放了一部分的自己进去，可以说两个人之间是等号。」

李海铜贴钱离职追求演艺梦

加入艺训班前，李海铜是位寻常都市人，从事每天在公司面对着一堆数字的工作，「机缘下尝试了素人和KOL的拍摄工作，觉得好好玩，可能自己也喜欢新鲜的事、也是贪靓的！慢慢就有想接触演戏的想法，后来见艺训班招生，我抱住会收我再算的想法，经过两轮面试后收到入选通知，虽然当时的工作若辞职是需要3个月的通知期，但我很快便决定贴钱走、去追梦，因为想30岁前可以再次挑战自己，后来体验到拍剧后，我知道这份工作会成为我的终身职业。」

李海铜自认是内向的人，笑言考训练班是花尽勇气的事。

李海铜表示这行业要面对很多人，所以仍在学习中。

李海铜在训练班时期已经很努力学习，初次吊威也亦毫不怯场。

李海铜难忘演斯德哥尔摩症患者

李海铜自认是内向的人，笑言考训练班是花尽勇气的事，「当时想到成为演员，只需要在录影厂不断拍戏，不用面对太多人，但原来我谂少了好多，在这行业要面对很多人，所以仍在学习中。」谈到《卧》剧之前最难忘的经历，李海铜称是《刑侦12》中的演出，「当时演丘梓谦的女友在第二集便死去，角色有斯德哥尔摩症，由于我自己不明白这个病理，和监制倾了很多，后来令我完全进入角色，面对来调查的张振朗和吴业坤都很惊，然后剧组用了半日时间，在实景下拍摄我被困的喊戏，因为我自己写了人物小传，加上场景令我很投入，是至今最难忘的一次演出经验。」

跟高海宁合作《夫妻的博弈》成好友，对方更是对她照顾有加。

钟嘉欣是李海铜的儿时偶像，更是对她颇为爱护的好前辈。

李海铜希望将来继续做未试过的角色。

她想挑战奸角、big boss之类的角色。

李海铜幸获2大花旦爱护

入行之后，李海铜得到2大花旦的支持，一位是其儿时偶像钟嘉欣，另一位则是合作过的前辈高海宁。钟嘉欣得知李海铜加入演艺圈成为她的「小师妹」后，一直送上关心和支持，是互相爱锡的关系。至于高海宁则在《夫妻的博弈》合作过后，一直对她爱护有加，「我和高Ling是因为《夫》合作而认识的，到去年台庆环节有《我们都是这样长大的》这个环节，由她与谭俊彦、张振朗等人，与艺训班毕业生合作，当时她问我会不会参与，因为想拣我一起合作，真的非常多谢她。」李海铜获77工作室方面重用，先后参与过两季《新闻女王》、《刑侦12》及《夫妻的博弈》等大型制作，亦参与了《飞常日志II》的演出，有不少机会与观众见面，「希望将来继续做未试过的角色，大家觉得我无攻击力，所以都想做奸角、big boss之类的角色，演出期间得到好多前辈的建议，很多角色我都跃跃欲试。」