周润发与苗侨伟排队引围观 网民：可爱又贴地 戚美珍、白茵同行 巨星平民美食地图大公开

周润发（发哥）的跑友圈子越来越多人，经常因为跑步已被网民捕获。但近日周润发与苗侨伟（三哥）接连被市民野生捕获，二人身影遍布太子闹市的烧饼店，以及大埔的泰式餐馆，低调亲民的作风，引来网民讨论。

周润发、苗侨伟看烧饼制作过程

近日有网民到太子一间新开的烧饼店前排队，惊喜发现苗侨伟就在眼前，正当网民准备拍下苗侨伟的身影时，竟发现旁边一同排队还有影帝周润发。网民在社交平台分享照片，指两位巨星非常认真地观看烧饼的制作过程，形容二人可爱、亲民兼贴地。

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戚美珍、白茵同行

据悉当时同行还有苗侨伟太太戚美珍、白茵，众人买完烧饼后，如普通街坊一样，手提胶袋站在路边闲聊，完全没有巨星架子。网民留言：「太子看到一家新开的烧饼店好多人吖，尝尝鲜试吓，竟然发现三哥就在我眼前排队！回过神再偷拍一下竟然又发现发哥就在隔壁！这$20烧饼吃的值啦。」

郑则仕重现凸腩状态

而同日中午，又有网民在大埔大美督村的一家泰国菜馆，偶遇周润发、苗侨伟、黄日华及郑则仕，一行人更成功合照。照片中见到近年跟周润发跑步的郑则仕，精神很好，身形逐渐回复昔日凸腩状态。

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