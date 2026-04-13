Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《K-SPARK in MACAU》G-DRAGON、大声强势登场 5.2澳门户外表演区演出

影视圈
更新时间：21:25 2026-04-13 HKT
发布时间：21:25 2026-04-13 HKT

《K-SPARK in MACAU》日前公布由韩国女团KISS OF LIFE打头阵，今日再释出四组演出单位名单，当中包括G-DRAGON（GD）、大声、P1Harmony、KiiiKiii，共五组演出单位集结澳门，豪华卡司将以更具创意的舞台企划与制作规格，为观众带来全面升级的现场体验。《K-SPARK in MACAU》将于2026年5月2日，晚上7时在澳门户外表演区举行。购票详程大会随后公布。

GD惊喜演出

G-DRAGON作为亚洲流行文化代表人物之一，演出从来不只是一场表演，更像是「舞台美学的示范」。其个人风格辨识度高，从节奏选择、舞台走位到整体氛围塑造，皆具强烈主导性，擅长在短时间内凝聚全场视线并拉高情绪曲线。G-DRAGON的舞台代表著更高密度的能量输出与更强的记忆点，亦被视为本次活动最受瞩目的核心焦点。

大声回归舞台

大声一向以稳定的现场实力与强烈感染力著称，能以直接、真诚的舞台互动把观众情绪快速带入演出氛围。相较于偏重视觉冲击的舞台类型，大声的魅力更多来自声线、节奏掌控与临场反应，特别擅长把「可跟唱、可共鸣」的现场感做出层次，为整体演出注入更具温度与凝聚力的段落，亦让舞台内容在张力之外保留更耐听、耐看的情绪铺陈。

相关阅读：GD巡演首尔圆满落幕 太阳大声助阵掀回忆杀 预告明年进军美国Coachella重启团体活动

P1Harmony 爆发魅力

新生代男团P1Harmony凭强烈舞台魅力与高完成度表演，逐步累积人气。对于偏好高能量舞台的观众而言，P1Harmony的段落常是全场最具速度感与冲击力的环节之一，也让本次卡司在「表演密度」上更完整。

KISS OF LIFE 唱功扎实

KISS OF LIFE自2023年出道后，凭扎实唱功与舞台实力迅速累积关注。其舞台往往兼顾音乐性与观赏性，对于追求新鲜度与舞台完成度的观众而言，KISS OF LIFE预料将成为整晚演出中最具惊喜感的亮点。

KiiiKiii呈现新鲜感

KiiiKiii作为新锐势力，其亮点在于风格辨识，与舞台呈现的「新鲜感」。KiiiKiii的加入不仅扩展观众层，也让整体演出从「明星焦点」延伸至「新势力观察」，提升话题延烧的可能性。

《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）
时间：晚上7时
地点：澳门户外表演区
票价：有待公布
购票方法：有待公布

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
12小时前
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
01:10
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
影视圈
4小时前
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
饮食
10小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
10小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
9小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
4小时前
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
社会
5小时前
直至今个周日沙田赛事，莫雷拉 (图) 才开始接外线马，暂时有「大众福星」及「侦探传奇」两驹。
雷神周日首次接外线马
马圈快讯
6小时前
《给十九岁的我》风波升温 英华女学校校监发信斥张婉婷方诋毁校长诚信：并无说谎
《给十九岁的我》风波升温 英华女学校校监发信斥张婉婷方诋毁校长诚信：并无说谎
影视圈
7小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
8小时前