《K-SPARK in MACAU》G-DRAGON、大声强势登场 5.2澳门户外表演区演出

《K-SPARK in MACAU》日前公布由韩国女团KISS OF LIFE打头阵，今日再释出四组演出单位名单，当中包括G-DRAGON（GD）、大声、P1Harmony、KiiiKiii，共五组演出单位集结澳门，豪华卡司将以更具创意的舞台企划与制作规格，为观众带来全面升级的现场体验。《K-SPARK in MACAU》将于2026年5月2日，晚上7时在澳门户外表演区举行。购票详程大会随后公布。

GD惊喜演出

G-DRAGON作为亚洲流行文化代表人物之一，演出从来不只是一场表演，更像是「舞台美学的示范」。其个人风格辨识度高，从节奏选择、舞台走位到整体氛围塑造，皆具强烈主导性，擅长在短时间内凝聚全场视线并拉高情绪曲线。G-DRAGON的舞台代表著更高密度的能量输出与更强的记忆点，亦被视为本次活动最受瞩目的核心焦点。

大声回归舞台

大声一向以稳定的现场实力与强烈感染力著称，能以直接、真诚的舞台互动把观众情绪快速带入演出氛围。相较于偏重视觉冲击的舞台类型，大声的魅力更多来自声线、节奏掌控与临场反应，特别擅长把「可跟唱、可共鸣」的现场感做出层次，为整体演出注入更具温度与凝聚力的段落，亦让舞台内容在张力之外保留更耐听、耐看的情绪铺陈。

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P1Harmony 爆发魅力

新生代男团P1Harmony凭强烈舞台魅力与高完成度表演，逐步累积人气。对于偏好高能量舞台的观众而言，P1Harmony的段落常是全场最具速度感与冲击力的环节之一，也让本次卡司在「表演密度」上更完整。

KISS OF LIFE 唱功扎实

KISS OF LIFE自2023年出道后，凭扎实唱功与舞台实力迅速累积关注。其舞台往往兼顾音乐性与观赏性，对于追求新鲜度与舞台完成度的观众而言，KISS OF LIFE预料将成为整晚演出中最具惊喜感的亮点。

KiiiKiii呈现新鲜感

KiiiKiii作为新锐势力，其亮点在于风格辨识，与舞台呈现的「新鲜感」。KiiiKiii的加入不仅扩展观众层，也让整体演出从「明星焦点」延伸至「新势力观察」，提升话题延烧的可能性。

《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

时间：晚上7时

地点：澳门户外表演区

票价：有待公布

购票方法：有待公布