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BIGBANG霸气合体登Coachella唱足一小时贺20周年 GD霸气高喊：我们回来了

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-13 HKT
发布时间：18:45 2026-04-13 HKT

韩国天团BIGBANG于香港时间今日及20日为在加州举行的Coachella音乐节作压轴演出，这是他们继2024年的MAMA颁奖礼后再合体演出，今日他们更唱足1小时，成员G-Dragon、太阳及大声一出场就献唱《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》、《Loser》、《Haru Haru》等经典歌。GD霸气宣布：「我们回来了！」大声则表示他首次登上Coachella舞台，并对今日的演出期待已久。

BIGBANG预告20周年会有大型活动

之后太阳、GD及大声分别作个人演出，太阳演唱《Ringa Linga》、GD唱出大热作品《POWER》、大声唱出《Hando Chogua》。他们再唱出《Home Sweet Home》、《WE LIKE 2 PARTY》，最后太阳先清唱几句《Still Life》，并保留了T.O.P演唱的部分。GD表示今年是BIGBANG的20周年，将会有大型活动。

Justin Bieber清唱《Baby》酬劳破纪录

另外，昨日音乐节的压轴演出有加拿大天王Justin Bieber，出道19年的他首度登上Coachella，有指其酬劳破纪录达到1,000万美元（约7,830万港元》。不过，Justin未有用上华丽的舞台，而是以纯粹及简单的舞台分享音乐及过往。他更罕有献唱出道歌《Baby》，台上播放当年的MV片段。Justin之后再在影片平台搜寻其他片段，台下的天后Katy Perry笑指：「好彩他有订阅Premium，我不想看到广告。」片段即在网上爆红。

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