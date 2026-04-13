2026韩国百想大赏完整入围名单懒人包 玄彬李俊昊提名视帝 润娥角逐视后 孙艺珍挑战再争影后

백상예술대상丨2026年韩国第62届百想艺术大赏完整入围名单一文看清。电影《与王生活的男人》、《选择有罪》获7项提名成大热。电视部门玄彬、李俊昊、金高银、润娥等巨星角逐视帝视后宝座。即时掌握颁奖典礼日期、主持人及各部门提名亮点。

电影部门提名焦点

电视部门提名焦点

《第62届百想艺术大赏》完整提名名单

第62届百想艺术大赏入围者／作品图片

韩国百想艺术大赏2026赛果即将揭晓

韩国年度影视界盛事《第62届百想艺术大赏》（Baeksang Arts Awards／백상예술대상）将于 5月8日 于首尔三成洞COEX D馆隆重举行。大会继早前公布将由黄金组合秀智、朴宝剑与申东烨**连续第8年携手主持后，今日正式公布完整入围名单。

今年典礼的一大亮点是新增设「音乐剧部门」奖项，扩大了表彰范围。在众多优秀作品中，由名导朴赞郁执导的《选择有罪》与近期创下韩国影史票房纪录的《与王生活的男人》势均力敌，各自斩获7项提名，暂时领先。

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电影部门的竞争相当激烈，多部作品口碑与票房兼具，展现了韩国电影的强大实力。电影部门方面，导演朴赞郁执导的《选择有罪》、《与王生活的男人》、《凶降喜讯》、《若问世界谁无伤》、《我毕低头》入围「最佳电影」。而《选择有罪》李炳宪、《与王生活的男人》刘海镇、《丑妇》朴正民、《后来的我们》具教焕、《凶降喜讯》红炅（前译 洪庆／洪京）角逐「最佳男主角」。

去年已凭《选择有罪》夺得青龙奖影后的孙艺珍，将与《后来的我们》文佳煐、《孔雀舞曲》高雅星、《破果》李慧英、《春夜》韩艺璃争夺「最佳女主角」。另外，最近凭《与王生活的男人》爆红的朴志训，与《全知读者视角》的安孝燮竞逐「最佳男新人」。

影帝之争 ： 《选择有罪》的李炳宪将与《与王生活的男人》的刘海镇等实力派演员一同角逐最佳男主角宝座。

： 《选择有罪》的李炳宪将与《与王生活的男人》的刘海镇等实力派演员一同角逐最佳男主角宝座。 影后之争 ： 去年已凭《选择有罪》荣获青龙奖影后的孙艺珍，将再度挑战百想影后，与《后来的我们》文佳煐等演员展开激烈竞争。

： 去年已凭《选择有罪》荣获青龙奖影后的孙艺珍，将再度挑战百想影后，与《后来的我们》文佳煐等演员展开激烈竞争。 新人焦点： 近期因《与王生活的男人》人气急升的朴志训，将与《全知读者视角》的安孝燮争夺一生只有一次的「最佳男新人」奖。

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电视部门同样星光熠熠，多部高话题性剧集入围，其中最佳女主角的竞争被誉为「死亡之组」，格外引人注目。

至于电视部门入围最佳男主角，有《韩国制造》玄彬、《台风商社》李俊昊、《未知的首尔》朴珍荣、《金部长的梦想人生》柳承龙、《法官李汉英》池晟。而角逐最佳女主角有《暴君的厨师》润娥（允儿）、《未知的首尔》朴宝英、《妳和其余的一切》金高恩、《妳和其余的一切》朴智贤、《莎拉的真伪人生》申慧善则角逐视后。《暴君的厨师》李彩玟提名「最佳男新人」。

有线频道tvN的《未知的首尔》、tvN的《暴君的厨师》、JTBC的《金部长的梦想人生》、Netflix的《妳和其余的一切》、Disney+的《下流大盗》获提名最佳剧集。

高话题剧集 ： tvN的《未知的首尔》、Netflix的《妳和其余的一切》以及Disney+的《下流大盗》等多平台热门剧集将共同角逐「最佳剧集」大奖。

： tvN的《未知的首尔》、Netflix的《妳和其余的一切》以及Disney+的《下流大盗》等多平台热门剧集将共同角逐「最佳剧集」大奖。 视后死亡之组： 润娥、朴宝英、金高恩、朴智贤、申慧善五位兼具人气与实力的女演员共同入围，预计将会是一场激烈的厮杀。

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第62届百想艺术大赏官方专页：https://www.baeksangawards.co.kr/

想查看所有部门的完整提名名单吗？下方为您整理了电影及电视部门的详细名单。

电影部门入围名单：

最佳电影

《选择有罪》

《与王生活的男人》

《凶降喜讯》

《若问世界谁无伤》

《我毕低头》

最佳男主角

《选择有罪》李炳宪

《与王生活的男人》刘海镇

《丑妇》朴正民

《后来的我们》具教焕

《凶降喜讯》红炅

最佳女主角

《选择有罪》孙艺珍

《后来的我们》文佳煐

《孔雀舞曲》高雅星

《破果》李慧英

《春夜》韩艺璃

最佳男配角

《凶降喜讯》柳承范

《人工情报》朴解浚

《与王生活的男人》刘智泰

《选择有罪》李星民

《(People and Meat》张勇

最佳女配角

《人工情报》申世景

《丑妇》申铉彬

《选择有罪》廉惠兰

《与王生活的男人》田美都

《若问世界谁无伤》张惠珍

最佳男新人

《孔雀舞曲》文相敏

《与王生活的男人》朴志训

《全知读者视角》安孝燮

《最后一学期》尹伊夏

《3670》曹有铉

最佳女新人

《若问世界谁无伤》徐秀彬

《即使，这份恋情今晚会从世界上消失》申始雅

《卷卷初恋》申银秀

《野党》蔡元彬

《调教我的丧尸女儿》崔惟理

电视部门入围名单：

最佳剧集

tvN《未知的首尔》

tvN《暴君的厨师》

JTBC《金部长的梦想人生》

Netflix《妳和其余的一切》

Disney+《下流大盗》

最佳男主角

《金部长的梦想人生》柳承龙

《未知的首尔》朴珍荣

《台风商社》李俊昊

《法官李汉英》池晟

《韩国制造》玄彬

最佳女主角

《妳和其余的一切》金高银

《未知的首尔》朴宝英

《妳和其余的一切》朴智贤

《莎拉的真伪人生》申惠善

《暴君的厨师》林润娥

最佳男配角

《妳和其余的一切》金建宇

《金部长的梦想人生》柳承穆

《Love Me》刘宰明

《你旁观的罪》张胜祖

《爱麻夫人热映中》陈善圭

最佳女配角

《金部长的梦想人生》明世彬

《未知的首尔》元美晶

《莎拉的真伪人生》李伊潭

《下流大盗》林秀晶

《卧底洪小姐》河允景

最佳男新人

《下流大盗》金政旭

《弱美男英雄Class 2》裴奈拏

《暴君的厨师》李彩玟

《机智住院医生生活》郑准元

《恩爱的盗贼大人》洪民基

最佳女新人

《下流大盗》金旼

《爱麻夫人热映中》方效潾

《机智住院医生生活》申始雅

《荣耀：她们的法庭》全昭映

《卧底洪小姐》崔智秀

最佳导演

《未知的首尔》朴信宇

《韩国制造》禹民镐

《爱情怎么翻译？》柳英恩

《妳和其余的一切》赵英民

《金部长的梦想人生》曹铉卓

最佳剧本

《认罪之罪》权宗官

《妳和其余的一切》宋惠珍

《未知的首尔》李江

《恩爱的盗贼大人》李善

《莎拉的真伪人生》秋淞然

艺术奖

《The Seasons》姜承元（音乐）

《下流大盗》金南植（视觉特效）

《韩国制造》摄影（摄影）

《妳和其余的一切》严成卓（摄影）

《犯罪现场Zero》尹真熙（艺术）

综艺节目

MBC《极限84》

MBC《新人教练金软景》

SBS《我们的抒情曲》

Coupang Play《직장인들 시즌2》

Netflix《黑白大厨：料理阶级大战2》

最佳男主持

郭范

旗安84

金元勋

李瑞镇

秋成勋

最佳女主持

金软景

薛仁雅

李秀智

张度练

洪真庆

教养作品赏

Netflix《以幸存者之名：深入韩国惨案》

KBS 1TV《다큐인사이트 인재전쟁》

KBS 1TV《다큐인사이트 우리의 시간은 빛나고 있어》

KBS 1TV《KBS 공사창립 대기획 성물》

SBS《SBS스페셜- 이상한 동물원》

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