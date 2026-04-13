2026韩国百想大赏完整入围名单懒人包 玄彬李俊昊提名视帝 润娥角逐视后 孙艺珍挑战再争影后
发布时间：17:09 2026-04-13 HKT
백상예술대상丨2026年韩国第62届百想艺术大赏完整入围名单一文看清。电影《与王生活的男人》、《选择有罪》获7项提名成大热。电视部门玄彬、李俊昊、金高银、润娥等巨星角逐视帝视后宝座。即时掌握颁奖典礼日期、主持人及各部门提名亮点。
电影部门提名焦点
电视部门提名焦点
《第62届百想艺术大赏》完整提名名单
第62届百想艺术大赏入围者／作品图片
韩国百想艺术大赏2026赛果即将揭晓
韩国年度影视界盛事《第62届百想艺术大赏》（Baeksang Arts Awards／백상예술대상）将于 5月8日 于首尔三成洞COEX D馆隆重举行。大会继早前公布将由黄金组合秀智、朴宝剑与申东烨**连续第8年携手主持后，今日正式公布完整入围名单。
今年典礼的一大亮点是新增设「音乐剧部门」奖项，扩大了表彰范围。在众多优秀作品中，由名导朴赞郁执导的《选择有罪》与近期创下韩国影史票房纪录的《与王生活的男人》势均力敌，各自斩获7项提名，暂时领先。
电影部门：《与王生活的男人》与《选择有罪》双雄对决
电影部门的竞争相当激烈，多部作品口碑与票房兼具，展现了韩国电影的强大实力。电影部门方面，导演朴赞郁执导的《选择有罪》、《与王生活的男人》、《凶降喜讯》、《若问世界谁无伤》、《我毕低头》入围「最佳电影」。而《选择有罪》李炳宪、《与王生活的男人》刘海镇、《丑妇》朴正民、《后来的我们》具教焕、《凶降喜讯》红炅（前译 洪庆／洪京）角逐「最佳男主角」。
去年已凭《选择有罪》夺得青龙奖影后的孙艺珍，将与《后来的我们》文佳煐、《孔雀舞曲》高雅星、《破果》李慧英、《春夜》韩艺璃争夺「最佳女主角」。另外，最近凭《与王生活的男人》爆红的朴志训，与《全知读者视角》的安孝燮竞逐「最佳男新人」。
- 影帝之争： 《选择有罪》的李炳宪将与《与王生活的男人》的刘海镇等实力派演员一同角逐最佳男主角宝座。
- 影后之争： 去年已凭《选择有罪》荣获青龙奖影后的孙艺珍，将再度挑战百想影后，与《后来的我们》文佳煐等演员展开激烈竞争。
- 新人焦点： 近期因《与王生活的男人》人气急升的朴志训，将与《全知读者视角》的安孝燮争夺一生只有一次的「最佳男新人」奖。
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电视部门：视后「死亡之组」成焦点
电视部门同样星光熠熠，多部高话题性剧集入围，其中最佳女主角的竞争被誉为「死亡之组」，格外引人注目。
至于电视部门入围最佳男主角，有《韩国制造》玄彬、《台风商社》李俊昊、《未知的首尔》朴珍荣、《金部长的梦想人生》柳承龙、《法官李汉英》池晟。而角逐最佳女主角有《暴君的厨师》润娥（允儿）、《未知的首尔》朴宝英、《妳和其余的一切》金高恩、《妳和其余的一切》朴智贤、《莎拉的真伪人生》申慧善则角逐视后。《暴君的厨师》李彩玟提名「最佳男新人」。
有线频道tvN的《未知的首尔》、tvN的《暴君的厨师》、JTBC的《金部长的梦想人生》、Netflix的《妳和其余的一切》、Disney+的《下流大盗》获提名最佳剧集。
- 高话题剧集： tvN的《未知的首尔》、Netflix的《妳和其余的一切》以及Disney+的《下流大盗》等多平台热门剧集将共同角逐「最佳剧集」大奖。
- 视后死亡之组： 润娥、朴宝英、金高恩、朴智贤、申慧善五位兼具人气与实力的女演员共同入围，预计将会是一场激烈的厮杀。
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第62届百想艺术大赏官方专页：https://www.baeksangawards.co.kr/
《第62届百想艺术大赏》完整提名名单
想查看所有部门的完整提名名单吗？下方为您整理了电影及电视部门的详细名单。
电影部门入围名单：
- 最佳电影
《选择有罪》
《与王生活的男人》
《凶降喜讯》
《若问世界谁无伤》
《我毕低头》
- 最佳男主角
《选择有罪》李炳宪
《与王生活的男人》刘海镇
《丑妇》朴正民
《后来的我们》具教焕
《凶降喜讯》红炅
- 最佳女主角
《选择有罪》孙艺珍
《后来的我们》文佳煐
《孔雀舞曲》高雅星
《破果》李慧英
《春夜》韩艺璃
- 最佳男配角
《凶降喜讯》柳承范
《人工情报》朴解浚
《与王生活的男人》刘智泰
《选择有罪》李星民
《(People and Meat》张勇
- 最佳女配角
《人工情报》申世景
《丑妇》申铉彬
《选择有罪》廉惠兰
《与王生活的男人》田美都
《若问世界谁无伤》张惠珍
- 最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《与王生活的男人》朴志训
《全知读者视角》安孝燮
《最后一学期》尹伊夏
《3670》曹有铉
- 最佳女新人
《若问世界谁无伤》徐秀彬
《即使，这份恋情今晚会从世界上消失》申始雅
《卷卷初恋》申银秀
《野党》蔡元彬
《调教我的丧尸女儿》崔惟理
电视部门入围名单：
- 最佳剧集
tvN《未知的首尔》
tvN《暴君的厨师》
JTBC《金部长的梦想人生》
Netflix《妳和其余的一切》
Disney+《下流大盗》
- 最佳男主角
《金部长的梦想人生》柳承龙
《未知的首尔》朴珍荣
《台风商社》李俊昊
《法官李汉英》池晟
《韩国制造》玄彬
- 最佳女主角
《妳和其余的一切》金高银
《未知的首尔》朴宝英
《妳和其余的一切》朴智贤
《莎拉的真伪人生》申惠善
《暴君的厨师》林润娥
- 最佳男配角
《妳和其余的一切》金建宇
《金部长的梦想人生》柳承穆
《Love Me》刘宰明
《你旁观的罪》张胜祖
《爱麻夫人热映中》陈善圭
- 最佳女配角
《金部长的梦想人生》明世彬
《未知的首尔》元美晶
《莎拉的真伪人生》李伊潭
《下流大盗》林秀晶
《卧底洪小姐》河允景
- 最佳男新人
《下流大盗》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的厨师》李彩玟
《机智住院医生生活》郑准元
《恩爱的盗贼大人》洪民基
- 最佳女新人
《下流大盗》金旼
《爱麻夫人热映中》方效潾
《机智住院医生生活》申始雅
《荣耀：她们的法庭》全昭映
《卧底洪小姐》崔智秀
- 最佳导演
《未知的首尔》朴信宇
《韩国制造》禹民镐
《爱情怎么翻译？》柳英恩
《妳和其余的一切》赵英民
《金部长的梦想人生》曹铉卓
- 最佳剧本
《认罪之罪》权宗官
《妳和其余的一切》宋惠珍
《未知的首尔》李江
《恩爱的盗贼大人》李善
《莎拉的真伪人生》秋淞然
- 艺术奖
《The Seasons》姜承元（音乐）
《下流大盗》金南植（视觉特效）
《韩国制造》摄影（摄影）
《妳和其余的一切》严成卓（摄影）
《犯罪现场Zero》尹真熙（艺术）
- 综艺节目
MBC《极限84》
MBC《新人教练金软景》
SBS《我们的抒情曲》
Coupang Play《직장인들 시즌2》
Netflix《黑白大厨：料理阶级大战2》
- 最佳男主持
郭范
旗安84
金元勋
李瑞镇
秋成勋
- 最佳女主持
金软景
薛仁雅
李秀智
张度练
洪真庆
- 教养作品赏
Netflix《以幸存者之名：深入韩国惨案》
KBS 1TV《다큐인사이트 인재전쟁》
KBS 1TV《다큐인사이트 우리의 시간은 빛나고 있어》
KBS 1TV《KBS 공사창립 대기획 성물》
SBS《SBS스페셜- 이상한 동물원》
第62届百想艺术大赏入围者／作品图片：
典礼将于2026年5月8日在首尔三成洞COEX D馆举行。
由秀智、朴宝剑与申东烨连续第8年合作担任主持。
《选择有罪》和《与王生活的男人》各自入围7项提名，是本届入围大赢家。