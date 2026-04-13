Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富贵前港姐张宝儿样貌再进化？深邃双眼皮惹热议 亲解「变脸」疑云做一手脚后容貌变化大

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-13 HKT
发布时间：14:00 2026-04-13 HKT

34岁的2016年香港小姐「友谊小姐」得主张宝儿，与袁伟豪结婚踏入第七年，二人成功三年抱两，张宝儿不时在社交平台分享育儿生活。近日一条影片，张宝儿被忽略教育理念，其样貌却引起网民讨论。

张宝儿眼妆出事惹质疑

张宝儿近日在小红书上载新片，以「因材施教第一步，如何发现宝宝天赋？」为题拍片，但网民却将焦点放到张宝儿的面容上。片中的张宝儿露出额头，将头发梳起，而眉妆挑选较为偏淡的颜色，营造出简洁的造型。不过张宝儿的眼妆却出事，画面见到张宝儿的双眼皮异常深邃，而眼头位置亦显得靠近，眼形与过去相比有出入。多位网民直指张宝儿：「怪怪的感觉」、「眼角画得怪怪d（怪怪的）」、「做了医美，成个样都变咗」、「好像开了眼角」、「啱啱割完双眼皮」、「宜家仲兴开眼头么？」等。

相关阅读：张宝儿为袁咕碌「急救」肠胃？过度进补随时拖慢成长进度 忧心脾胃超负荷功能下降

张宝儿曾大方解释

张宝儿自入行后，曾被指容貌变化大，一度陷入「变脸」疑云。张宝儿曾大方解释，指自己越来越靓，因随着年龄增长有关，加上「化妆技巧」提升，才会令人觉得与以前有分别。张宝儿昨日再更新小红书，公开化妆过程，更表示没有贴双眼皮贴，似是回应眼妆问题。

相关阅读：袁伟豪老婆镜头前喂人奶 直击3千呎清水湾豪宅内凑仔日常 张宝儿大仔于阿妈「嫁妆」内飞车

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
8小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」 网民惊呼「似冇着」 21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
20小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
7小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」 突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
5小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
23小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
21小时前
路透社
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：4月13日起封锁所有进出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即时国际
9小时前
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
即时国际
8小时前