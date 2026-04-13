富贵前港姐张宝儿样貌再进化？深邃双眼皮惹热议 亲解「变脸」疑云做一手脚后容貌变化大

34岁的2016年香港小姐「友谊小姐」得主张宝儿，与袁伟豪结婚踏入第七年，二人成功三年抱两，张宝儿不时在社交平台分享育儿生活。近日一条影片，张宝儿被忽略教育理念，其样貌却引起网民讨论。

张宝儿眼妆出事惹质疑

张宝儿近日在小红书上载新片，以「因材施教第一步，如何发现宝宝天赋？」为题拍片，但网民却将焦点放到张宝儿的面容上。片中的张宝儿露出额头，将头发梳起，而眉妆挑选较为偏淡的颜色，营造出简洁的造型。不过张宝儿的眼妆却出事，画面见到张宝儿的双眼皮异常深邃，而眼头位置亦显得靠近，眼形与过去相比有出入。多位网民直指张宝儿：「怪怪的感觉」、「眼角画得怪怪d（怪怪的）」、「做了医美，成个样都变咗」、「好像开了眼角」、「啱啱割完双眼皮」、「宜家仲兴开眼头么？」等。

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张宝儿曾大方解释

张宝儿自入行后，曾被指容貌变化大，一度陷入「变脸」疑云。张宝儿曾大方解释，指自己越来越靓，因随着年龄增长有关，加上「化妆技巧」提升，才会令人觉得与以前有分别。张宝儿昨日再更新小红书，公开化妆过程，更表示没有贴双眼皮贴，似是回应眼妆问题。

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