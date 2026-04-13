小猪入行30年 学会工作与生活并行 靠意志力抗忧郁 与妈妈的病共存｜名人杂志

「台湾舞王」罗志祥（小猪）相隔12年重返红馆，将于6月13日举行《2026罗志祥30th巡回演唱会》香港站。罗志祥出道30年，他坦言演艺路并非一帆风顺，曾历经3年没工开需向朋友借钱，签名会仅得3名粉丝，又被叫「票房毒药」等等……早前在陪伴患阿兹海默症的妈妈时，更意外发现自己有「微笑忧郁症」，他透露现时已经停药，靠自己的意志力克服，已找到了情绪出口，更学会跟妈妈的病共存。撰文：娱乐组 摄影：林宾尼

小猪坦言以往自己是工作狂，但如今会放慢脚步，工作与生活并重。

这一次演唱会的主题是30周年，罗志祥表示：「出道到现在已经30周年了，这个主题很明确。然后也很希望，不管你是从哪一个时期开始喜欢我的，或者是听我的歌，我都希望可以在同一个空间里，一起找回当时的青春。」

被问及30年演艺生涯的最高峰，罗志祥没有给出一个具体的答案：「高峰其实很难定义，你在每一个阶段都有可能觉得这是高峰。可是到了下一个阶段之后，你又会想这个高峰有没有赢过上一个。」对他而言，真正的高峰时刻并非来自任何成绩或奖项，而是作品被喜爱的瞬间：「每次的高光时刻，不是因为你的成绩有多好，而是你的作品大家都喜欢，这才是一个让我比较满足的东西。不管今天是拍戏、音乐作品还是综艺节目，得到观众喜欢和支持，我觉得这都是很高光的感觉。」

冇工开被嘘的时候

然而30年的路上并非只有掌声，他自爆曾经历长达3年没有工作的低潮期，「那个时候没有工作，你只能骗妈妈，说我现在要出去工作。我当时跟朋友借钱，然后把钱给妈妈说，这是我这个月的工资。」

然而更让他难受的是媒体所给的「票房毒药」称号，以及出席综艺节目时观众的直接反应，那时候只要主持人介绍他出场，现场就会传来嘘声：「会难过啦，就是觉得怎么会这样？所以那时我都故意叫工作人员不要叫我的名字，我默默的走出来就好。」

从乏人问津到万人朝圣

罗志祥又忆起当年推出第一张专辑《Show Time》时，在各唱片行举办签名会仅得3至6个歌迷到场，但从3个歌迷开始，到后来签名会要从下午开始签到凌晨3、4点，最高纪录2万多张，他笑言：「手都快废掉了！」然而，这一切经历亦让他醒悟，彻底改变了对歌迷的态度，更变成现在的宠粉王：「我曾经都有不宠粉过，刚出道时还年轻，觉得自己很红，歌迷经常跟着，连我去便利店都跟住，就叫歌迷不要跟。有时候他们会守在宿舍门口，我宿舍在一楼，有时我没穿衣服就去后阳台晒衣服，歌迷就这样探出头来喊『小猪！』，吓得我赶快拿东西去遮，赶快跑掉。那时候以为自己很红，但当歌迷慢慢离开，转去追别的偶像时，就觉得歌迷的重要性很大，我才明白不应该用那种态度，要双向的。」

疫情来袭学识慢下来

罗志祥出名是个工作狂，唱歌跳舞、主持、演戏，涉足多个范畴，以往只专注工作的他，经常飞来飞去，家就像酒店，换完行李隔天又走；但疫情的来袭让他慢下来，也有了新领悟：「现在我47岁，快48岁，我希望工作跟生活可以并重。以前年轻，可以拼命做想要的工作，想要得到很好的成绩，但现在我觉得工作跟生活并存，那个感觉会让我更有energy。」现在的罗志祥有养狗、打高尔夫球、滑雪，尝试过去因为忙碌而错过的事物：「你会觉得人生原来还有这么多东西是还没尝试过的。」

罗志祥更坦言，艺人工作未必长久，因此许多人发展副业，他借着艺人身份尝试服装、餐饮等，从中学习很多，并笑言当艺人生活白痴很多，一切助理安排，但面对不同领域要自己接受，他自认仍不太会煮饭和缴费。

妈妈脑中再没烦恼

去年，罗志祥分享了妈妈患上阿兹海默症（俗称老人痴呆症）的消息。谈到此事，他语气平静兼温暖地说：「你去怨天怨地都没有用，要接受，跟它共存。」他表示看到妈妈的X光片中脑部开始萎缩，出现空白区域时，反而觉得是好事：「因为我妈以前太操劳了，太多的烦事在她的脑海里面。她到处去救流浪狗，一通电话就马上处理，连旅游时都在打电话。现在她轻松了，这样我蛮开心的。」

情绪出口就是Shopping

而在陪伴妈妈治疗过程中，罗志祥意外发现自己亦患有「微笑忧郁症」，他坦言起初很抗拒，后来想可能是太担心妈妈所致。他透露曾吃完药后无法工作，整个人变得缓慢、讲话像笨蛋一样：「我就干脆不吃了，靠自己的意志力去克服它。」现在他找到了情绪出口，也学会与妈妈共处，情况好转很多。

至于，罗志祥的出口是甚么？他的答案却令人会心一笑：「买东西，这是一个很棒的出口。你专心购物，这个就会让自己心情变好。」他续开心分享最近发现的小物，用来遮住窗帘缝隙漏光的磁铁，「一组才60块人民币，我买了好多个。」

想活在粉丝青春回忆中

对于一直不离不弃的粉丝，罗志祥坦言：「我都是用行动去做的，比较不会用言语。每一次说这个，我都会觉得很害羞。」他特别提到最近有很多00后、05后的年轻粉丝开始喜欢他，让他既惊讶又开心，「他们说考古。可能小时候看过的节目当时不懂，长大后重新再看，哇！就喜欢上我了。然后上网Google我很多表演，来跟我说他是这一、两个月内才开始喜欢我的，我会觉得很开心。」

他续对粉丝说：「谢谢你们，不管你们从甚么时候开始支持我，听我的音乐、看我的作品，我都希望在你们的青春回忆里面，都有我的位置存在。」最后，他期待在香港演唱会与歌迷的互动，并笑指：「观众越热情我就越high，如果不热情，我可能会播放佛经，让大家想一下自己在未来的一年可以做甚么。」

发型：Cora 发型：Fiona 造型：Lin Xiu Wei

鸣谢：Sky Express Creations

