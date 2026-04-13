吴业坤挑战「负评」猪扒及肚疴海鲜档 中伏食到反白眼 江美仪爆食评金句：更年期嘅菜

江美仪、周嘉洛、朱敏瀚、吴业坤首次合作担任主持综艺节目《试真D》，几位「星级试伏员」将带领观众深入深圳、潮汕、佛山、江门等广东省多个城镇，食匀备受热议或评价两极的食店！下周一首集为大家出动的「试伏员」有江美仪、周嘉洛及吴业坤，他们深入珠海，先后为大家挑战了评价两极的厚切猪扒店、在平台累积4000多条评论、有网民声称食到肚疴嘅的海鲜大排档；以及1000多条评论中只有7个差评的靓装素食餐厅，期间三人一度食到反白眼、五官移位、兰花手、怀疑人生兼陶醉万分，斋睇表情都感受到试伏过程高潮迭起。

坤哥、嘉洛全单照收吞落肚

试伏期间，三位主持绝对是真心话倾巢而出，江美仪直指某食店的菜食落有「更年期」感觉之余，又大叹某食店的菜式摆盘像垃圾桶，听落极度惊吓。但更惊吓的是，无论食物外表或气味有多赶客，坤哥及嘉洛都会全单照收吞落肚，当中包括「真沙虫刺身」；而二人之中尤以坤哥最为大胆，即使手持海鲜冻冰冰兼腥味浓，他都甘愿为试伏冒险吞落肚，而且食欲还相当的好，异于常人行径一度令美仪姐笑个不停。去到边都无负「气氛担当」之名的坤哥，试食期间还突然心血来潮展现大肚腩，相当瞩目，更搞笑谓：「我唔食，佢都要食。另一抢焦位，则落在周嘉洛的超强巨胸及麒麟臂，二人一个Fit一个Fat绝对相映成趣。

江美仪爆自身「奇异饮食经验」

为了令「试伏员」更了解自己使命，制作组出发前刻意召开作战会议，期间除江美仪爆笑提问：「可唔可以保障我人身安全？」引发关注，美仪姐更大爆自身「奇异饮食经验」：「人生点都要试一次（食虫），我讲真，我沙虫食过，蝎子食过，仲有蛇同龟。」而坤哥席间亦有自爆惊人死穴：「我好惊呀，我唔钟意一个人瞓！」，吓到江美仪当堂眼凸，十分搞笑。