《正义女神》「少年犯」 剖白角色笑与泪 由试镜到惊艳观众 感谢前辈照顾提携｜名人杂志

由视后佘诗曼、陈炜、许绍雄、谭耀文、周嘉洛、蒋祖曼等主演的《正义女神》，除了有一众好戏之人坐镇，剧中因各种遭遇而成为少年犯的演员，亦受到观众们的注视，剧中10多宗重大案件由16位少年犯担演单元主角，在法庭内外倾尽全力演出，令颁下的判决更为动人。剧集播出后，剧中「少年犯」大受赞赏，观众大赞选角出色、演员演出亦非常用心，今次五位「少年犯」刘倬昕、施焯日、刘颂鹏、吴文懿以及冯皓扬，齐与观众分享拍摄点滴。文：李文伟、图：林宾尼

（左起）刘颂鹏、吴文懿、刘倬昕、冯皓扬及施焯日演活了误入歧途的「少年犯」，演技大获认可。

五位前途无量的年轻演员，感谢获得监制、导演及同剧前辈的照顾与指点。

五人齐与观众分享拍摄点滴。

刘倬昕预告「高成彬」回归斗阿佘



在首集极速爆红的「高成彬」，冷血扭曲的表情触及观众的心魔，角色由刘倬昕反串演出，她透露与众少年犯一样，获总监制钟澍佳邀请试镜而取得角色：「第一次演有名字的角色，试镜时收到7份剧本，角色有男有女，我倾向演男角色，当中最喜欢是许绍雄前辈的儿子知行，后来佳导（钟澍佳）说想见我，想我演高成彬这个角色，佳导也问会不会觉得这角色太困难？然后一直与我对戏尝试。」刘倬昕指第一次收到属于自己的剧本，很开心地在剧本上写上自己的名字，而今次最困难的地方，就是首集的法庭爆喊戏，她在现场获佘诗曼亲自分享心得，投入角色后，在座位上与演母子的陈炜相望，泪水便忍不住爆发。刘倬昕虽是犯罪学毕业，但作为演员则仍很青涩，因此演出时很大压力，她澄清平日个性活泼，又笑言：「观众反应我没太大压力，因为我知道有很多人演过类似角色，只要比较我一定输，但见到播出后很多观众睇到，更会二次创作高成彬的下场，多谢大家的支持。」又感谢陈炜戏里戏外对她的爱锡：「炜哥对大家都很好，她知道我喜欢零食，即使拍摄现场我被佳导隔开来，不准跟其他人讲话，会收起来偷偷叫我自己去拿。」至于高成彬会否落得应有下场？刘倬昕预告角色将想尽方法回到大家视野中，象征「言官」佘诗曼内心遗憾的「他」即将卷土重来。

她透露与众少年犯一样，获总监制钟澍佳邀请试镜而取得角色。

刘倬昕指第一次收到属于自己的剧本，很开心地在剧本上写上自己的名字。

刘倬昕（左）在「天台杀人案」反串演男生，感谢饰演其母亲的陈炜戏里戏外的爱锡。

施焯日大爆面试「不合格」

施焯日在法庭上与佘诗曼交锋的崩溃戏亦赢得掌声，成功从刘倬昕手上「接棒」令观众更期待各少年犯的表现。施焯日指当日与大家一起找佳导去试镜，过程对他而言非常可怕，「少年犯坐一边，幕后导演监制坐一边，逐个去试演并拍摄纪录，结果佳导看了我的片段，沉默了一阵子才说不合格，再想想怎样去做，当下真是晴天霹雳。」施焯日指角色最困难是对白少，很多时候都依靠对方的对白，做出反应和表情去交代内心想法，最终拎住剧本，思索了一段时间才交出最好表现，让幕后团队选择了他。施焯日又指自己为角色加了很多细节，着观众回去翻睇认证，「姚振铭这个人讲大话不眨眼，到最后面对言官（佘诗曼）才讲真话，眨眼是不一样的！」施焯日指剧本并非字字句句地交代情绪，很多细节交到大家手上去演绎出自己的版本，在演出上给予很多空间和信任，「像《正义女神》中的少年犯，相信是所有演员都梦寐以求的角色！这种沉重、病态的角色，可以尽情发挥所有的能量。」

施焯日指自己为角色加了很多细节，着观众回去翻睇认证。

施焯日指角色最困难是对白少。

阿佘点名赞「屋苑刀砍姊妹案」施焯日的法庭戏演技超班。

刘颂鹏感谢佳导信任



刘颂鹏剧中与蔡景行及刘俊亨合演典型的童党「离岛三害」，他指在众少年犯演员中属于年长一辈，除了减磅去配合演出外，如何精准捕捉到学生的纯粹是最重要的工作，加上与两位拍档年纪有差距，事前很担心三人间的能量会否有差别，结果三人在法庭上互相指控的场面，成为了单元中最吸引观众的一场戏。刘颂鹏参与过两季《新闻女王》以及《黑色月光》的演出，他感谢佳导一直以来的信任，以及佘诗曼如大家姐一样带领所有演员，「佳导和佘诗曼一直俾很多信心我们，在法庭上台前幕后都很配合，一直令整个场景都很安静去让我们入戏，到我准备好了，演我妈妈的袁洁仪前辈，讲了一句『仔呀，你一定无事，唔使担心！』这句话令我完全进入角色，眼泪都收止不住，去将佳导想我展现出来的情绪都投放出来。」

他指在众少年犯演员中属于年长一辈，除了减磅去配合演出外，如何精准捕捉到学生的纯粹是最重要的工作。

刘颂鹏参与过两季《新闻女王》以及《黑色月光》的演出。

刘颂鹏（左）与刘俊亨（中）、蔡景行的「离岛三害案」回响好大。

吴文懿忆许绍雄温柔提携



吴文懿透露与佳导见面后，得知对方已有心仪的角色安排给她，「这个角色有点难演，需要揣摩内心想法，洗脑自己爱上对方去否认这份遭遇，而在法庭上要将内心的秘密慢慢地让观众知道，到最后崩溃。和其他少年犯不同，我的法官是许绍雄，我很多谢这个安排，他的慈祥、看着我的眼神，在这么惨的经历用温柔回应我，很帮助到我入戏，将我的想法慢慢带出来。」吴文懿透露是第二次获得有名字的角色，当中更有丰富故事让她去演绎出来，令她特别珍惜，「希望角色不是因为我而变差，我尽了很大努力去演。」她又指事后曾问佳导为何找她演，对方着她不要嬲，因身形微胖适合角色。谈到已故的许绍雄前辈，吴文懿感触表示：「拍完法庭戏，我有想过与前辈合照，但不想打扰他休息，想说以后见面再影吧一定有机会，未想到没有下一次，很想和他再讲一声『多谢』。」

吴文懿透露是第二次获得有名字的角色，当中更有丰富故事让她去演绎出来，令她特别珍惜。

她指事后曾问佳导为何找她演，对方着她不要嬲，因身形微胖适合角色。

吴文懿（左）担正「少女杀婴案」主角，自爆当初因身形微胖而得到演出机会。

吴文懿特别感谢饰演法官的许绍雄，用眼神帮助她入戏。

冯皓扬演奸角过足戏瘾



童星出身的冯皓扬擅长诠释内心阴影或身心障碍角色，在少年犯名单当中出现，演出想必令观众们期待，尚未登场的他预告将在剧中饰演内心扭曲的少年犯张景翔，有望成为「高成彬2号」，将剧情带入另一段高潮。冯皓扬透露获佳导邀请演出，「见到高成彬的演出和观众的反应，如果我无份参演一定很可惜！我自己很喜欢这题材，加上有佘诗曼自己都很想参与。」 冯皓扬指一直只关注演技上的评价，没想到这次内地观众抢先看后，都指他「涨」了不少，笑言今后也会有包袱。他又指今次很难得可以与众多年纪差不多的演员，去分享这个演少年犯的机会。除了演奸角过足戏瘾外，冯皓扬也很替大家得到这个机会而感到开心，又笑言希望能有第二辑。

童星出身的冯皓扬擅长诠释内心阴影或身心障碍角色。

冯皓扬指一直只关注演技上的评价，没想到这次内地观众抢先看后，都指他「涨」了不少，笑言今后也会有包袱。

得过金像奖「最佳男配角」的冯皓扬（右），在「非法处理尸体案」中大晒演技。