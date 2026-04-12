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Suede阔别10年唱爆西九 重现招牌式Fing咪动作 与歌迷台下互动掀高潮

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-12 HKT
发布时间：22:45 2026-04-12 HKT

英伦殿堂Britpop乐队Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》昨晚在西九文化区安盛竹翠公园圆满完成，亦是Suede相隔整整10年载誉归来举行巡唱，这晚全场爆满，观众年龄群有老有嫩，由此可见Suede的音乐横跨30载，影响着不同岁数的歌迷。当乐队亮相台上，全场观众即时尖叫并从座位站立起来，主音Brett Anderson 为大家送上最新专辑《Antidepressants》的《Disintegrate》和同名歌曲，接着来自乐队出道初期的《Trash》、《Animal Nitrate》引来全场大合唱，像在为Suede的演出呐喊助威。

Suede将再访内地四个重要城市

今次Suede的舞台设计非常简洁，没有花巧的装置，纯以精采的Live音乐打动全场观众。乐队共献唱了接近20首歌曲，Brett毫不吝啬在台上施展他招牌式的Fing咪动作，而且他全晚仿佛有用不完的精力边跳边唱，带动全场气氛由开场High 至完场。Brett 在分别献唱《Saturday Night》和《Beautiful Ones》时，他更特别走到台下和观众互动，让大家感到惊喜，最后乐队以一曲Life Is Golden 为全晚演唱会画上了完美句号。完成香港站巡唱后，Suede将再到访内地四个重要城市，包括上海（4月15日）、杭州（4月19日）、北京（4月23日）和广州（4月25日）。

乐迷情绪高涨，差不多全晚都是站起来睇骚。
乐迷情绪高涨，差不多全晚都是站起来睇骚。
舞台没有太多花巧，纯粹以歌会友。
舞台没有太多花巧，纯粹以歌会友。
Brett走到台下跟观众互动。
Brett走到台下跟观众互动。
Suede相隔10年再次齐人来港开骚。
Suede相隔10年再次齐人来港开骚。

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