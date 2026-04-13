《四叶草》李雨阳冇戏拍愧对儿子？揸车接送长者维生 曾生意失败借40万周转

47岁的李雨阳，凭2003年的TVB剧集《当四叶草碰上剑尖时》为人熟悉，成为80、90后的集体回忆。但他离巢过档至HKTV后，演艺事业备受打击，曾向财务公司借40万周转，之后开食店卖鸡，却又遇上疫情结业，虽然现时跟著谭咏伦的明星足球队，间中都有商演活动，但现时他主力是当职业司机驾车揾食，而且昔日的俊男，现时一头银白发，面容变得饱满，令网民回忆崩坏。

李雨阳曾借财务公司40万周转

李雨阳的演艺生涯起点颇高，当年TVB受台湾偶像剧《流星花园》热潮启发，决定开拍属于香港的偶像剧《当四叶草碰上剑尖时》，李雨阳成为其中一员，当年他是拥有一头飘逸长发的俊男，俘虏不少粉丝。但在TVB的9年间，他始终未能获得重用，至2012年，他离巢转投香港电视（HKTV）本以为是新的开始，无奈天意弄人，HKTV最终不获发牌，李雨阳曾透露，那是他人生中最难挨的日子，工作机会渺茫，为了周转，更一度要向财务公司借贷40万港元。

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李雨阳转行揸车当职业司机

在人生最低谷，李雨阳没有放弃。他后来遇到生意伙伴，夹份开食店卖鸡，却又因为疫情结业。他曾四出求助，但对方回应现时要小鲜肉演员，中年演员又会有内地人选。他忆述当时年幼的儿子问他：「爸爸，你现在做什么工作？」他只能苦涩地回答在驾车接送长者，儿子再追问为何不在电视上看到他时，他内心感到一阵酸楚，只能回应儿子会一边驾车，一边重投演艺工作。

李雨阳与圈外女友育有一子一女

李雨阳绯闻不多，他于2017年与圈外女友郑嘉咏结婚，同年年底诞下儿子天天。至2020年，李雨阳宣布太太诞下B女，凑成一个「好」字，现时李雨阳为养家四处奔波，被网民赞他好老公、好爸爸。

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