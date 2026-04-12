朱敏瀚现身珠海推介「经港飞」 去机场多过返屋企 大赞「多式联运」接驳极速便利

朱敏瀚(Brian)上星期六到珠海出席《家门口启程 经港飞更轻松》活动，向大湾区朋友介绍香港国际机场完善的多式联运服务网路及最新优惠政策，进一步提升大湾区旅客经香港出行的便利体验，更在现场演唱了《我的宣言》及《岁月如歌》，又与观众玩游戏，场面热闹。

朱敏瀚留意机场的消息

活动上，朱敏瀚说之前拍《飞常日志II》时，基本上日日都在机场工作，笑言在机场的时间多过自己屋企，「所以去机场好似返屋企一样，我好熟悉机场运作，亦会留意机场的消息，我知道香港国际机场同大湾区好多地方有联运的服务，好想将这些咁正的服务推广给大湾区的朋友。」

朱敏瀚为香港机场感自豪

除此之外，朱敏瀚不时到不同地方旅行或出埠拍摄，去到不同国家的机场，他说每次一落到地，就会为香港机场觉得好proud，「因为香港机场真系靓啲、正啲，无比较无伤害，至于香港机场点解咁好，因为我哋好多航班选择，转机又方便，同埋基本上我飞外地5次，总有一次会唔见行李，但我在香港机场无听过话唔见行李，所以我觉得香港机场系一个好好的地方，仲有现在有港珠澳大桥，大湾区过来香港机场飞方便好多，经港珠澳大桥，或者快船就可以到香港机场搭飞机，甚至现在可以揸车，去到转机停车场，如果我住附近，我肯定日日揸车，我今日都是经港珠澳大桥过嚟，真系好方便。」