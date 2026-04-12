老牌影星John Nolan离世 侄儿基斯杜化回忆与他相处作安慰

英国资深演员约翰路兰（John Nolan）今日惊传辞世，享年87岁。据指他于周六离世，死因尚未公布。约翰诺兰是知名导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）与导演弟弟Jonathan Nolan的叔叔，他长年参与两位侄儿的影视作品，包括《蝙蝠侠》系列。

约翰遗作为剧集《沙丘瀚战前传︰预言》

约翰最为人熟悉的电影演出，包括基斯杜化路兰执导的2005年电影《蝙蝠侠—侠影之谜》与2012年《蝙蝠侠—夜神起义》，当中他饰演「蝙蝠侠」韦恩企业董事会成员Douglas Fredericks。他又有份演出基斯杜化1998年的惊悚片《玩跟踪反跟踪》，以及2017年的《邓寇克大行动》。在电视剧方面，他则于Jonathan创作的《犯罪预警》中担任要角，饰演前MI6特务John Greer，在全剧5季中演出了28集。其遗作是2024年剧集《沙丘瀚战前传︰预言》。

基斯杜化发声明

约翰毕业于著名的戏剧学校伦敦戏剧中心，是该校早期学生之一。他早年以舞台剧起家，曾饰演《罗密欧与茱丽叶》中的罗密欧，并因此加入皇家莎士比亚剧团（RSC）。70年代，他主演BBC英剧《Daniel Deronda》及迷你剧《Shabby Tiger》崭露头角。约翰遗下女演员太太Kim Hartman、两名子女及两位孙子。基斯杜化发声明回应：「我叔叔约翰是我认识的第一个艺术家，他比任何人都教会了我更多关于在表演中寻找真理和创作成就中的快乐。我非常想念他，但我从与约翰的记忆中得到非常安慰，尤其是那些一起工作的回忆。」

