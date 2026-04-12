蔡俊彦进军乐坛获Edan心理辅导 计划再推出三首歌 赞林奕匡夫妻为人好

香港剑击运动员的蔡俊彦今日（12日）出席「玩出好心晴」校园计划启动礼，表示有教导小朋友打剑击，亦喜欢跟他们交流，希望将自己经验分享畀大家，又认为教导过程中也帮助到自己。

蔡俊彦获老师提点

谈到少年时期的他，是否很百厌？他笑言好百厌，试过险些被踢出校，当年自己不太懂得尊重老师，直至读中五、六才真正明白老师的感受。他说：「虽然老师依家喺英国，但仍然保持联络，佢见到我得奖会恭喜我，又叫我做公众人物要小心讲嘢，就算被人攻击都唔好放喺心。」

蔡俊彦欣然接受评论

蔡俊彦早前进军乐坛，他表示好友吕爵安（Edan）认为他可能会受到恶意攻击，所以给予心理辅导。提到自资推出首支歌曲《我最讨厌的男歌手》，他坦言好或不好的评论都有，但自己也会欣然接受，亦计划再推出三首歌，也很期待跟不同音乐人合作。提到歌曲《我最讨厌的男歌手》由林亦匡作曲，他表示很期待将来跟对方合作，又大赞林奕匡夫妻为人很好，更形容自己是否上世做好事认识到他们，无论打剑击或唱歌也很支持他。当笑问觉得Edan定林奕匡为人更好？他笑说：「两个都咁好，两个都咁爱，虽然认识林奕匡时间较短，但佢好帮我。」