杨茜尧罗子溢为爱女办梦幻生日派对 6岁罗翊心公主装亮相 越大越靓一部位似足妈咪

艺人罗子溢与杨茜尧的宝贝女儿「小珍珠」罗翊心，即将在4月16日迎来6岁生日。为此，杨茜尧与罗子溢提早为爱女举办梦幻的生日派对。从杨茜尧在社交平台分享的相片可见，生日会以《魔雪奇缘》为主题。现场布置了大量蓝色与白色的气球，配上精致的雪花装饰。身为主角的「小珍珠」，穿上了一身闪闪发亮的Elsa公主裙，头戴精致小皇冠，手里拿著七彩波板糖，活脱脱就是一位从童话故事走出来的小公主，一家四口合照，幸福温馨。

杨茜尧女儿小珍珠跟妈妈成个饼印

随著小珍珠日渐长大，她的五官也越来越标致，尤其是一双精灵的大眼睛，跟妈妈可说一模一样，而且小珍珠还有高挺的鼻梁和甜美的笑容。在其中一张母女合照中，杨茜尧从后温柔地拥著女儿，小珍珠则乖巧地挨在妈妈怀里，两母女的笑容和神态都极为相似，完美遗传了妈妈的美女基因。

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杨茜尧祝福女儿一生平安喜乐

杨茜尧亦在社交平台感性发文，为女儿送上最真挚的祝福：「生日快乐，我们亲爱的珍珠。六岁，是童话开始的年纪。愿妳眼里有星辰，心里有山海，被世界温柔以待，也勇敢奔赴美好。」她感谢女儿的出现，让他们平凡的日子变得闪闪发亮，并祝愿女儿一生平安喜乐，自在成长。字里行间充满了对女儿无限的爱意，令人动容。

杨茜尧邀请洪永城一家出席生日派对

这次生日会相当热闹，杨茜尧和罗子溢邀请了圈中好友，当中包括洪永城和梁诺妍一家，他们带著两个女儿出席，让「小珍珠」有一大班小朋友一同玩乐庆祝，难怪开心到爆。而陈自瑶、钟嘉欣、黄翠如等好友也纷纷留言，大赞「小珍珠公主」越来越美丽，并送上生日祝福。

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