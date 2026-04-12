Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨茜尧罗子溢为爱女办梦幻生日派对 6岁罗翊心公主装亮相 越大越靓一部位似足妈咪

影视圈
更新时间：22:30 2026-04-12 HKT
发布时间：22:30 2026-04-12 HKT

艺人罗子溢与杨茜尧的宝贝女儿「小珍珠」罗翊心，即将在4月16日迎来6岁生日。为此，杨茜尧与罗子溢提早为爱女举办梦幻的生日派对。从杨茜尧在社交平台分享的相片可见，生日会以《魔雪奇缘》为主题。现场布置了大量蓝色与白色的气球，配上精致的雪花装饰。身为主角的「小珍珠」，穿上了一身闪闪发亮的Elsa公主裙，头戴精致小皇冠，手里拿著七彩波板糖，活脱脱就是一位从童话故事走出来的小公主，一家四口合照，幸福温馨。

杨茜尧女儿小珍珠跟妈妈成个饼印

随著小珍珠日渐长大，她的五官也越来越标致，尤其是一双精灵的大眼睛，跟妈妈可说一模一样，而且小珍珠还有高挺的鼻梁和甜美的笑容。在其中一张母女合照中，杨茜尧从后温柔地拥著女儿，小珍珠则乖巧地挨在妈妈怀里，两母女的笑容和神态都极为相似，完美遗传了妈妈的美女基因。

相关阅读：视后超索家姐晒泳照曝光浮夸一面 选过港姐被封TVB最正熟女 网民洗版式问价 

杨茜尧祝福女儿一生平安喜乐

杨茜尧亦在社交平台感性发文，为女儿送上最真挚的祝福：「生日快乐，我们亲爱的珍珠。六岁，是童话开始的年纪。愿妳眼里有星辰，心里有山海，被世界温柔以待，也勇敢奔赴美好。」她感谢女儿的出现，让他们平凡的日子变得闪闪发亮，并祝愿女儿一生平安喜乐，自在成长。字里行间充满了对女儿无限的爱意，令人动容。

杨茜尧邀请洪永城一家出席生日派对

这次生日会相当热闹，杨茜尧和罗子溢邀请了圈中好友，当中包括洪永城和梁诺妍一家，他们带著两个女儿出席，让「小珍珠」有一大班小朋友一同玩乐庆祝，难怪开心到爆。而陈自瑶、钟嘉欣、黄翠如等好友也纷纷留言，大赞「小珍珠公主」越来越美丽，并送上生日祝福。

相关阅读：杨茜尧家传噩耗！上载哭成泪人照透露痛失「家人」：你说走便走了，我们还来不及说再见
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
7小时前
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
影视圈
7小时前
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
影视圈
8小时前
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判失败 特朗普：即时封锁任何试图进出霍尔木兹海峡船只｜持续更新
即时国际
2小时前
前TVB「金牌绿叶」郑雷离世今午设灵  灵堂布置简约家属拒受访  曾演古天乐《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌绿叶」郑雷离世今午设灵  灵堂布置简约家属拒受访  曾演古天乐《神雕》裘千仞
影视圈
3小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
6小时前
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
生活百科
13小时前
大家乐再推激抵外卖优惠！$32半斤叉烧 $79即享沙姜鸡+叉烧+两碗白饭
大家乐再推激抵外卖优惠！$32半斤叉烧 $79即享沙姜鸡+叉烧+两碗白饭
饮食
7小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」 网民惊呼「似冇着」 21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
5小时前
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
影视圈
12小时前