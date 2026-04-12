TVB主播陈尚萱被集体欺凌？采访泼水节遭围攻全身湿透 曾到码头报道十号风球险甩头盔

TVB主播陈尚萱昨日（11日）到九龙城采访「龙城美食泼水泰缤纷2026」时，惨遭逾10名小朋友围攻，手持水枪疯狂向陈尚萱面部射水，更有人拎起红色塑料盆（俗称「胶兜」）向陈尚萱「兜头淋」，导致陈尚萱全身湿透，非常狼狈，有网民将影片上载到社交平台，谴责小朋友玩过火，认为已达欺凌级数。

陈尚萱一度挥手阻止

在FB「寄寓记语」上，有一条由TVB女记者陈尚萱采访时长约30秒的影片，当时陈尚萱手持咪牌，正在进行采访工作，怎料遭到一班小朋友包围，众人拎起水枪对准陈尚萱的头部狂射。陈尚萱一度用手掩面，仍未能阻止小朋友围攻。

其间更突然有小朋友拎起「胶兜」向陈尚萱两度倒水，从头淋到落脚，又将「胶兜」放在陈尚萱的头上，令陈尚萱狼狈不堪。陈尚萱一度挥手阻止，又示意「等阵先、等阵先，唔好住」，却遭小朋友无视对待，继续围攻。

陈尚萱专业表现获赞

有网民将影片转发到Threads，直指小朋友针对陈尚萱：「玩针对噃！达欺凌级@龙城美食泼水泰缤纷2026」。不少网民为陈尚萱抱不平，谴责小朋友行为过份：「班细路似乎玩得有啲过份」、「兜头淋水，咩玩法」、「冇家教」、「拍摄者不救」。另有网民大赞陈尚萱专业：「呢个记者专业，赞」、「TVB应该颁个勤工奖畀佢啦」等。

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陈尚萱2024年毕业于香港大学新闻及策略传播学系，早在前一年已加入TVB做实习记者，由于英语流利，被安排同时兼任明珠台记者，从今年兼任明珠台《晚间新闻》及《天气报告》主播工作。陈尚萱因笑容甜美获网民关注，被称为「四万萱」。

陈尚萱虾碌事件

陈尚萱过往在台风吹袭香港期间，在恶劣天气进行户外采访，其中最为人印象深刻，要数去年7月台风韦帕袭港期间，陈尚萱在十号风球下，被派往红磡码头进行现场报道，并为无线新闻台、明珠台分别作双语报道。陈尚萱当时被强风吹到左摇右摆，全程睁不开眼又要按实头盔，更因风声太大，要对对咪大声报道。其间有疑似木板的杂物在其身旁吹过，陈尚萱淡定完成工作，获网民赞是「MVP」级表现。

此外，陈尚萱亦试过虾碌事件，于2024年中秋节晚上作明珠台现场直播报道时，切换画面期间，疑通知失误，陈尚萱不知道已开始直播，结果要由工作人员提醒，陈尚萱用广东话问：「咩呀？吓？到我呀？」才转用英语报道，「天然呆」的表现受网民欢迎。

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