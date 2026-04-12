何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼

赌王何鸿燊与二太蓝琼缨年约60岁的三女、信德集团执行董事何超蕸今日（12日）离世，信德集团已发出正式公告证实其死讯。赌王何鸿燊有17个孩子，二房蓝琼缨有四女一子，其中何超蕸是三女。蓝琼缨的四个女儿常常在媒体前露面，其中何超琼和当艺人的何超仪曝光最多，而何超凤被外界称作何超琼的左右手，工作能力高超。

何超蕸性格内敛毕生未婚

何超蕸是家中老三，从小性格有些内敛，毕生未婚的她，把一辈子都贡献给了赌王家族事业，令人敬佩。何超蕸自出生起因行事低调，也没有桃色绯闻，除了本职工作做好外，她还积极深造学习，获得香港大学名誉大学院士，表扬其致力发展青年事务，她于2010年起担任香港未来之星同学会的荣誉主席，而且延续家族传统热心慈善，为社会服务，她曾为平等机会委员会委员以及公民教育委员会委员。 何家姊妹何超琼、何超仪及何超凤当日一齐出席颁授仪式分享喜悦，面对镜头何超蕸露出了如小朋友一般的单纯眼神。

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何超蕸跟家族成员贺何猷启

已故赌王何鸿燊家族人数众多，四房成员甚少公开合体，去年4月，三房的何猷启成为东华三院董事会主席，当天很多家族成员都有出席，令三房人的家庭照罕曝光。何超莲分享的照片中可见，二房的何超琼、何超蕸、何超凤及何超仪；三房的三太陈婉珍、何超云、何超莲、何猷启；四房的何猷亨、何猷君、何超盈，家族逾10人同场，场面罕见。

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