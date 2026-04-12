Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走

影视圈
更新时间：16:02 2026-04-12 HKT
发布时间：16:02 2026-04-12 HKT

年约60岁的赌王何鸿燊二房三女何超蕸，今日（12日）传出离世消息，由家人何超琼、何超凤、何超仪、何猷龙联合发出公告，证实死讯。何超蕸生前活跃于公益界，早年经常现身时尚名人圈子，与杨千嬅非常好友。

何超蕸杨千嬅私交甚笃

何超蕸与杨千嬅非常私交甚笃，杨千嬅2010年举办婚宴时，何超蕸担任姊妹团一员，杨千嬅怀孕期间，曾被见到与何超蕸相聚。何超蕸亦曾邀请杨千嬅出席东华三院的筹款活动，两人也曾共同参与慈善捐款。

相关阅读：赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家

相关阅读：何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼

黎芷珊的姑姐黎婉华为赌王何鸿燊元配，黎芷珊从小便与姑丈何鸿燊二房的女儿何超蕸成为同校同学，二人从小学至中学都是同学。黎芷珊早年创业推出太阳眼镜品牌，获何超蕸现身支持。

王贤志悼念何超蕸

王贤志曾与何超蕸出任东华三院董事局成员，王贤志得悉何超蕸死讯，在IG限时动态发文悼念：「感谢您当年在东华的带领，让我有机会接力服务。您不只在工作上待我如挚友，更把我另一半也当作好朋友，无私分享，从不计较。我会永远记得与您一起走过的地方、尝过的美食、看过的世界⋯特别是缅甸那些独特的角落，如果没有您，我大概永远无法深入体会。在我最困难的时候，尤其是妈妈离世，您不怕疫情、亲自来送别；就算这两年正值自己人生低潮，您也为我打气，给予我鼓励！这一切，我一辈子都不会忘记！愿您安息，一路好走。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
1小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
22小时前
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
影视圈
2小时前
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判21小时破裂万斯指准备离开 特朗普：中国若向伊运武将有「大问题」｜持续更新
即时国际
2小时前
DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
01:38
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
时事热话
4小时前
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
影视圈
8小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
2026-04-11 15:47 HKT
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
影视圈
6小时前
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
生活百科
7小时前