何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走

年约60岁的赌王何鸿燊二房三女何超蕸，今日（12日）传出离世消息，由家人何超琼、何超凤、何超仪、何猷龙联合发出公告，证实死讯。何超蕸生前活跃于公益界，早年经常现身时尚名人圈子，与杨千嬅非常好友。

何超蕸杨千嬅私交甚笃

何超蕸与杨千嬅非常私交甚笃，杨千嬅2010年举办婚宴时，何超蕸担任姊妹团一员，杨千嬅怀孕期间，曾被见到与何超蕸相聚。何超蕸亦曾邀请杨千嬅出席东华三院的筹款活动，两人也曾共同参与慈善捐款。

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黎芷珊的姑姐黎婉华为赌王何鸿燊元配，黎芷珊从小便与姑丈何鸿燊二房的女儿何超蕸成为同校同学，二人从小学至中学都是同学。黎芷珊早年创业推出太阳眼镜品牌，获何超蕸现身支持。

王贤志悼念何超蕸

王贤志曾与何超蕸出任东华三院董事局成员，王贤志得悉何超蕸死讯，在IG限时动态发文悼念：「感谢您当年在东华的带领，让我有机会接力服务。您不只在工作上待我如挚友，更把我另一半也当作好朋友，无私分享，从不计较。我会永远记得与您一起走过的地方、尝过的美食、看过的世界⋯特别是缅甸那些独特的角落，如果没有您，我大概永远无法深入体会。在我最困难的时候，尤其是妈妈离世，您不怕疫情、亲自来送别；就算这两年正值自己人生低潮，您也为我打气，给予我鼓励！这一切，我一辈子都不会忘记！愿您安息，一路好走。」