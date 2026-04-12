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赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 临终前家人一直陪伴身边

影视圈
更新时间：13:54 2026-04-12 HKT
发布时间：13:54 2026-04-12 HKT

赌王何鸿燊与二太蓝琼缨年约60岁的三女、信德集团执行董事何超蕸今日（12日）离世，临终时家人均陪伴在侧。信德集团已发出正式公告，证实其死讯，并代表家属发布哀悼声明，消息震惊各界。

何超琼偕弟妹哀告

何超蕸的姊姊何超琼、何超凤、妹妹何超仪、弟弟何猷龙联合发出家属通告：「我们最亲爱的妹妹何超蕸于2026年4月12日安详辞世，临终前家人一直陪伴身边。感谢各界慰问与关心，在此沉痛时刻祈请理解与包容。」字里行间流露出对何超蕸离世的无尽哀痛与不舍。

何超蕸曾被赌王何鸿燊称为最能帮忙的女儿，毕业于美国加州佩珀代因大学，主修电讯学及心理学，获文学士学位，2018年获香港大学颁授名誉大学院士殊荣。何超蕸生前出任信德集团有限公司执行董事，集团经营房地产发展、交通运输、酒店及消闲和投资等业务。

何超蕸生前热心公益

何超蕸又热心公益，生前担任多项公职和社团成员，曾任东华三院董事局总理及董事局主席、香港辽宁社团总会创会会长、香港义工联盟常务副主席等。何超蕸在2024年获政府委任为非官守太平绅士。

何超蕸去年11月曾为其出任创会会长的香港辽宁社团总会拍片，微笑呼吁市民踊跃在立法会换届选举投票，指香港的未来需要你我一同参与，发挥公民责任。另外，大埔宏福苑大火事故后，何超蕸曾与何超琼、何超凤以及信德集团，向大埔宏福苑援助基金捐出1,000万元，支援受火灾影响市民，并深切哀悼殉职的消防人员，向其家属致以慰问。

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